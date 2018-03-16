В Николаевской области мужчина одним ударом убил сожительницу  и спрятал тело в сливной яме

Злоумышленник убеждал соседей, что жена уехала к сыну

В Первомайске Николаевской области пьяный мужчина поссорился с сожительницей, убил ее и спрятал тело в сливной яме. Соседям злоумышленник рассказывал, что супруга уехала к сыну. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области в соцсети Facebook.

15 марта в полицию обратилась председатель квартального комитета одного из микрорайонов Первомайска и заявила об исчезновении 63-летней жительницы их квартала.

Председатель комитета сообщил правоохранителям, что женщина исчезла вместе с сожителем. С ним она жила на территории недостроенного частного дома, который они охраняли по договоренности с владельцами.

Также заявительница рассказала, что сожители часто злоупотребляли спиртным и устраивали громкие ссоры, после которых женщина нередко появлялась на людях с синяками на лице. Последний раз соседи видели ее около двух месяцев назад – женщина была с синяками и еле передвигала ноги.

Встретив мужчину, председатель квартального комитета спросила у него, куда девалась его жена. Он ответил, что ее якобы забрал к себе сын. Но когда женщина связалась с сыном пропавшей, выяснилось что он не знает, где мать, и женщина обратилась в полицию.

"Правоохранители приехали по месту последнего проживания пропавшей и, осмотрев территорию домовладения, нашли в нерабочей сточной яме тело женщины со следами насильственной смерти", – сообщили в полиции.

54-летний мужчина признался в совершении убийства. По его словам, они с гражданской женой употребляли водку. Между ними возникла очередная ссора. Во время конфликта он ударил ее рукой по голове. От удара женщина упала на пол, но он не обратил на это внимания и пошел спать.

Утром мужчина обнаружил, что сожительница мертва. Испугавшись содеянного преступления, он спрятал тело женщины в сливную яму и накрыл металлическим люком.

Фото: Убийство женщины (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

В полиции открыли уголовное производство по признакам части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть"). За совершение преступления мужчине "светит" от семи до десяти лет лишения свободы.

Скриншот поста (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина изрезал девушке лицо канцелярским ножом.