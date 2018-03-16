У Миколаївській області чоловік одним ударом вбив співмешканку і заховав тіло в стічній ямі

Зловмисник переконував сусідів, що дружина поїхала до сина

У Первомайську Миколаївської області п'яний чоловік посварився зі співмешканкою, вбив її і заховав тіло в зливний ямі. Сусідам зловмисник розповідав, що дружина поїхала до сина. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області у соцмережі Facebook.

15 березня в поліцію звернулася голова квартального комітету одного з мікрорайонів Первомайська і заявила про зникнення 63-річної жительки їх кварталу.

Голова комітету повідомив правоохоронцям, що жінка зникла разом з співмешканцем. З ним вона жила на території недобудованого приватного будинку, який вони охороняли по домовленості з власниками.

Також заявниця розповіла, що співмешканці часто зловживали спиртним і влаштовували гучні сварки, після яких жінка нерідко з'являлася на людях з синцями на обличчі. Востаннє сусіди бачили її близько двох місяців тому – жінка була з синцями і ледве пересувала ноги.

Зустрівши чоловіка, голова квартального комітету запитала у нього, куди поділася його дружина. Він відповів, що її нібито забрав до себе син. Але коли жінка зв'язалася з сином зниклої, з'ясувалося що він не знає, де мати, і жінка звернулася в поліцію.

"Правоохоронці приїхали за місцем останнього проживання зниклої і, оглянувши територію домоволодіння, знайшли в неробочій стічній ямі тіло жінки зі слідами насильницької смерті", – повідомили в поліції.

54-річний чоловік зізнався у скоєнні вбивства. За його словами, вони з цивільною дружиною вживали горілку. Між ними виникла чергова сварка. Під час конфлікту він вдарив її рукою по голові. Від удару жінка впала на підлогу, але він не звернув на це уваги і пішов спати.

Вранці чоловік виявив, що співмешканка мертва. Злякавшись скоєного злочину, він сховав тіло жінки в стічну яму і накрив металевим люком.

Фото: Вбивство жінки (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

В поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України ("Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть"). За скоєння злочину чоловікові "світить" від семи до десяти років позбавлення волі.

Скріншот поста (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

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