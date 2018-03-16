Житель Вінницької області вбив свою дружину металевим совком (фото)

Чоловік наніс удар жінці під час сварки

У Липовецькому районі Вінницької області під час побутової сварки чоловік вдарив свою 58-річну дружину металевим совком, в результаті чого жінка померла. Після вбивства він спробував знищити сліди злочину. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Злочин було скоєно в четвер, 15 березня.

Наступного дня - в п'ятницю, 16 березня, голова сільської ради с. Лозовата повідомив в поліцію про те, що у власному будинку з ознаками насильницької смерті виявлена мертвою 58-річна господиня.

Фото: Чоловік убив дружину (vn.npu.gov.ua)

Поліція опитала сусідів загиблої. Правоохоронці запідозрили її 48-річного співмешканця. Чоловіка затримали на одній з вулиць села. Свою причетність до злочину він заперечував, однак при спілкуванні з поліцейськими все ж таки зізнався.

За словами затриманого, напередодні вбивства між ним та його співмешканкою під час розпиття спиртних напоїв виник побутовий конфлікт, в ході якого він наніс жінці кілька ударів по голові металевим совком. Аби приховати сліди злочину, чоловік прибрав в хаті. Совок він сховав за шафою.

Фото: Чоловік убив дружину (vn.npu.gov.ua)

За скоєння вбивства 48-річному мешканцю Вінницької області загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області чоловік одним ударом вбив співмешканку і заховав тіло в зливний ямі.