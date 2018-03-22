Під Києвом ревнивець убив дружину та порізав собі вени

Злочинцеві загрожує до 15 років позбавлення волі

В селі Мотовилівка Фастівського району Київської області чоловік через ревнощі вбив свою дружину, а потім хотів покінчити з собою. Про це повідомила пресс-служба поліції.

"44-річна жінка повідомила чоловікові про намір піти до іншого. Розлючений 46-річний глава сім'ї схопив кухонний ніж та наніс удар в область грудної клітини. Від отриманого проникаючого колото-різаного поранення жінка одразу ж померла", - сказано в повідомленні.

Коли чоловік усвідомив, що він зробив, то вирішив покінчити з собою. Він написав прощальну записку і порізав вени. Перед цим він повідомив про свій намір "швидку". Медики встигли приїхати за декілька хвилин і врятувати його.

На місце події також прибули поліцейські, які затримали злочинця.

Його помістили в ізолятор тимчасового утримання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

У подружжя залишився 16-річний син.

Нагадаємо, житель Вінницької області вбив свою дружину металевим совком.

Чоловік наніс удар своїй дружині під час сварки.