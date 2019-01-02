В Измаиле мужчина под следствием забил до смерти своего знакомого

Видео: YouTube / Полиция Одесской области

В Измаиле Одесской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в совершении умышленного убийства. Как сообщили в среду, 2 января, в пресс-службе полиции, преступление было раскрыто за считанные часы.

По словам начальника ГУ НП в Одесской области Дмитрия Головина, 29-летний подозреваемый был под следствием за ряд имущественных и наркопреступлений и нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.

Было установлено, что злоумышленник познакомился со своей будущей жертвой в день трагедии - 1 января.

"Пострадавший попросил у подозреваемого закурить, между ними завязался разговор, который закончился совместным распитием алкоголя у злоумышленника дома", - говорится в сообщении полиции.

Фото: скриншот YouTube / Полиция Одесской области

Через некоторое время гость - 38-летний мужчина - собрался уходить и захватил с собой пакет с продуктами подозреваемого, что сильно того разозлило.

Уже на улице злоумышленник принялся избивать нового знакомого и, подобрав с земли камень, нанес им 4 удара по затылку мужчины. От полученных травм пострадавший скончался.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: od.npu.gov.ua

В полиции сообщили, что по факту инцидента было начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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Также мы писали о том, что в Киевской области в селе Новая Маковка 34-летний мужчина во время ссоры избил свою супругу до смерти.

Напомним, в ноябре в городе Ирпень Киевской области два подростка до смерти избили бездомного мужчину.