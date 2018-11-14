Под Киевом подростки до смерти избили бездомного

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Несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения

В городе Ирпень Киевской области два подростка до смерти избили бездомного мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Тело 49-летнего бездомного мужчины обнаружили случайно. Прохожие наткнулись на него в лесополосе на берегу местного озера. На место происшествия вызвали полицию.

Следователи смогли быстро установить, что мужчину убили и выйти на след его убийц. Ими оказались два подростка из Ирпеня, 16 и 17 лет.

Перед трагедией парни решили отдохнуть на берегу озера и прихватили с собой алкогольные напитки. Рядом с местом отдыха располагалась палатка, в которой "проживал" бездомный мужчина.

Фото: npu.gov.ua

В какой-то момент между подростками и бездомным мужчиной возник конфликт, который быстро перерос в драку. Подозреваемые признались, что били мужчину по голове и туловищу.

Через некоторое время бездомный мужчина скончался от полученных травм. На данный момент его тело отправили на экспертизу.

Подросткам, которые совершили преступление, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство по части 2, статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Если вина подростков будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

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Видео: РБК-Украина