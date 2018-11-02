От скуки решили развлечься: в Павлограде студенты убили трех бездомных

Фото: коллаж РБК-Украина

В настоящее время подозреваемые в убийствах содержатся под стражей без права залога

В Днепропетровской области в Павлограде студенты избили до смерти трех бездомных. Все жертвы нападения скончались в больнице, рассказал заместитель главврача больницы №4 по хирургии Искендер Искендеров, передает местный ресурс "Павлоград.dp.ua".

"Первый умер сразу. Второго отправили в Днепр - он умер там. У этих людей были тяжелые травмы черепа, грудной клетки", - сообщил медик.

Последняя жертва побоев умерла в ночь на 30 октября.

Отмечается, что инцидент произошел 14 октября. Двое парней после после употребления спиртных напитков от скуки "решили развлечься". Они ворвались в сторожку на территории бывшей медсанчасти №15 на улице Плосконоса, где находились бездомные, и ногами начали тех избивать. Об этом говорится в материалах следствия.

"Изначально он поступил к нам с тупым ударом живота, разрывом селезенки и черепно-мозговой травмой. Через время его выписали, а потом он поступил с перитонитом. Прооперировали, но он умер", - рассказал Искендеров.

В настоящее время подозреваемые в убийствах парни содержатся под стражей без права залога. Это студенты, один из которых учится в Криворожском центре профессионального образования металлургии и машиностроения, второй — студент Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Он же является сыном судьи Юрьевского суда.

"Подробная информация в официальных источниках рокуводством и пресс-службой суда относительно обстоятельств совершения уголовного правонарушения не выяснялась для недопущения нарушения правил судейской этики, разглашение тайны досудебного следствия и возможных спекуляций по поводу вмешательства в деятельность органов досудебного расследования. Подчеркиваем, что преступление, в совершении которого обвиняется близкое лицо судьи, не связано с осуществлением судьей правосудия", - сообщили в пресс-службе суда.

В университете утверждают, что студета Богдана Кравченко отчислили за несколько недель до избиения за прогулы и хронические нарушения учебной дисциплины.

Ранее сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области 18-летний парень до смерти забил бездомного.

Также мы писали о том, что в Одессе мужчина на глазах у своей семьи и детей до смерти избил бездомного.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области двое грабителей ради 300 гривен жестоко убили сторожа храма Украинской православной церкви.

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Видео: РБК-Украина