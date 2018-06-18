Убийство бездомного в Одессе: знакомая семьи рассказала о мальчике и его папе-преступнике

У ребенка, который забросал бездомного камнями, было асоциальное поведение

Знакомая семьи рассказала подробности о мальчике и его отце, который убил бездомного в Одессе. Об этом сообщает портал 048.ua.

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, утверждает, что поступкам мальчика потакали родители.

"Уже три дня мучительно размышляю над ситуацией с убийством бездомного в Старобазарном сквере. Точнее над тем, выносить известную мне подоплеку на свет, или молчать. Пришла к выводу, что все-таки надо, потому что убийство произошло из-за асоциального укрепившегося в течение длительного времени поведения 10-летнего ребенка из благополучной семьи.Читая версии произошедшего, я понимаю, как они далеки от того, что есть на самом деле", - отметила она.

Женщина рассказала, что знакома с семьей уже семь лет и с малого возраста Леня проявлял асоциальное поведение.

"Этот симпатичный на первый взгляд мальчик с маленького возраста обожал кидаться чем попало, в том числе камнями, в детей, ему нравилось ломать чужие игрушки и плевать в лицо взрослым, когда ему делали замечание. Это выходило за рамки того, что дети "просто играют", "разберутся сами" или " все мальчишки так делают", - говорит она.

Знакомая семьи отметила, что мать мальчика обычно никак не реагировала на проделки Лени и спокойно наблюдала за этим.

"Что касается папы мальчика, я обращалась к нему всего один раз после того, как Леня намеренно разбил самокат моего ребенка (до сих пор не понимаю, как он это сделал, поскольку самокат был очень качественный и прочный). Я не ожидала компенсации или ремонта, поскольку оставила самокат в детском саду, но считала, что родители должны знать о таком факте. И в этом случае реакция была абсолютно нулевая, ни одного слова в извинение, ни одного замечания Лене", - рассказала она.

Свидетели того, что произошло в парке в Одессе, говорят, что за несколько дней до убийства Леня приходил с матерью в сквер и у нее на глазах донимал бездомных. Женщина никаких мер не предпринимала.

"В тот день семья пришла в полном составе. Бездомный Ярослав подошел к папе мальчика после того, как брошенный Леней камень разбил стакан. Остальные подробности есть в публикациях. Могу прокомментировать, что по словам свидетелей, мама привычно не реагировала на конфликт, папа Лени сначала толкал Ярослава, а потом ударил несколько раз, последний раз настолько сильно, что у того пошла кровь из ушей и рта", - рассказала знакомая семьи.

По ее словам, отец семейства, скорее всего, сбежал за границу, поскольку у него есть паспорт моряка.

Ранее появились детали инцидента, произошедшего в одесском парке.

Подростки бросали камни в бездомных. Один из них погнался за десятилетним мальчиком. Тот пожаловался отцу, и мужчина начал жестоко избивать бездомного прямо на глазах супруги и детей. Бездомный, по словам очевидцев, просил пощадить его. От полученных травм в результате избиения бездомный скончался.

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