Вбивство безхатька в Одесі: знайома родини розповіла про хлопчика і його татові-злочинця

У дитини, який закидав бездомного камінням, було асоціальна поведінка

Знайома родини розповіла подробиці про хлопчика і його батька, який убив безхатченка в Одесі. Про це повідомляє портал 048.ua.

Жінка, яка побажала залишитися анонімною, стверджує, що вчинкам хлопчика потурали батьки.

"Вже три дні болісно міркую над ситуацією з вбивством бездомного в сквері Старобазарному. Точніше над тим, виносити відому мені підґрунтя на світло, або мовчати. Прийшла до висновку, що все-таки треба, тому що вбивство сталося через асоціальний зміцнився протягом тривалого часу поведінки 10-річної дитини з благополучної сім'ї.Читаючи версії події, я розумію, як вони далекі від того, що є насправді", - зазначила вона.

Жінка розповіла, що знайома з родиною вже сім років і з малого віку Льоня виявляв асоціальну поведінку.

"Цей симпатичний на перший погляд хлопчик з маленького віку обожнював кидатися чим попало, в тому числі камінням, у дітей, йому подобалося ламати чужі іграшки і плювати в обличчя дорослим, коли йому робили зауваження. Це виходило за рамки того, що діти "просто грають", "розберуться самі" або "всі хлопці так роблять", - каже вона.

Знайома родини зазначила, що мати хлопчика зазвичай ніяк не реагувала на витівки Ліні і спокійно спостерігала за цим.

"Що стосується папи хлопчика, я зверталася до нього всього один раз після того, як Льоня навмисно розбив самокат моєї дитини (досі не розумію, як він це зробив, оскільки самокат був дуже якісний і міцний). Я не очікувала компенсації або ремонту, оскільки залишила самокат в дитячому саду, але вважала, що батьки повинні знати про такий факт. І в цьому випадку реакція була абсолютно нульова, жодного слова вибачення, жодного зауваження Льоні", - розповіла вона.

Свідки того, що сталося в парку в Одесі, кажуть, що за кілька днів до вбивства Льоня приходив з матір'ю в сквер і у неї на очах дошкуляв бездомних. Жінка ніяких заходів не вживала.

"В той день сім'я прийшла в повному складі. Бездомний Ярослав підійшов до тата хлопчика після того, як кинутий Льонею камінь розбив склянку. Інші подробиці є в публікаціях. Можу прокоментувати, що за словами свідків, мама звично не реагувала на конфлікт, тато Льоні спочатку штовхав Ярослава, а потім ударив кілька разів, останній раз настільки сильно, що у того пішла кров з вух і рота", - розповіла знайома сім'ї.

За її словами, батько сімейства, швидше за все, втік за кордон, оскільки в нього є паспорт моряка.

Раніше з'явилися деталі інциденту, події в одеському парку.

Підлітки кидали каміння в бездомних. Один з них погнався за десятирічним хлопчиком. Той поскаржився батькові, і чоловік почав жорстоко бити бездомного прямо на очах дружини і дітей. Бездомний, за словами очевидців, просив помилувати його. Від отриманих травм в результаті побиття бездомний помер.

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