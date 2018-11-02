Від нудьги вирішили розважитися: у Павлограді студенти вбили трьох безпритульних

Фото: колаж РБК-Україна

В даний час підозрювані у вбивствах утримуються під вартою без права застави

У Дніпропетровській області у Павлограді студенти побили до смерті трьох безпритульних. Всі жертви нападу померли в лікарні, розповів заступник головлікаря лікарні №4 хірургії Іскендер Іскендеров, передає місцевий ресурс "Павлоград.dp.ua".

"Перший помер одразу. Другого відправили до Дніпра - він помер там. У цих людей були важкі травми черепа, грудної клітини", - повідомив медик.

Остання жертва побоїв померла в ніч проти 30 жовтня.

Зазначається, що інцидент стався 14 жовтня. Двоє хлопців після вживання спиртних напоїв від нудьги "вирішили розважитися". Вони увірвалися в сторожку на території колишньої медсанчастини №15 на вулиці Плосконоса, де перебували безхатьки, і ногами почали тих бити. Про це йдеться в матеріалах слідства.

"Спочатку він поступив до нас з тупим ударом живота, розривом селезінки та черепно-мозковою травмою. Через час його виписали, а потім він вступив з перитонітом. Прооперували, але він помер", - розповів Іскендеров.

В даний час підозрювані у вбивствах хлопці утримуються під вартою без права застави. Це студенти, один з яких навчається в Криворізькому центрі професійної освіти металургії та машинобудування, другий — студент Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Він же є сином судді Юр'ївського суду.

"Детальна інформація в офіційних джерелах рокуводством і прес-службою суду щодо обставин вчинення кримінального правопорушення не з'ясовувалася для недопущення порушення правил суддівської етики, розголошення таємниці досудового слідства і можливих спекуляцій з приводу втручання в діяльність органів досудового розслідування. Наголошуємо, що злочин, у вчиненні якого обвинувачується близька особа судді, не пов'язане із здійсненням суддею правосуддя", - повідомили в прес-службі суду.

В університеті стверджують, що студета Богдана Кравченка відрахували за кілька тижнів до побиття за прогули і хронічні порушення навчальної дисципліни.

Раніше повідомлялося, що в Кам'янському Дніпропетровської області 18-річний хлопець до смерті забив безпритульного.

Також ми писали про те, що в Одесі чоловік на очах у своєї сім'ї і дітей до смерті побив безпритульного.

Нагадаємо, що в Мелітополі Запорізької області двоє грабіжників заради 300 гривень жорстоко вбили сторожа храму Української православної церкви.

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Відео: РБК-Україна