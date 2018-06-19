Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Ради 300 гривен: в Запорожской области грабители жестоко убили сторожа храма (фото)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 16:37

Злоумышленники оставили мужчину истекать кровью

В Мелитополе Запорожской области двое грабителей ради 300 гривен жестоко убили сторожа храма Украинской православной церкви. Об этом сообщает информационный отдел Украинской православной церкви.

Преступление было совершено 19 июня около часа ночи.

66-летнего мужчину утром нашла работница церкви. Он был еще в сознании.

Сторож успел рассказать, что грабители ворвались на территорию храма через забор. Мужчина заметил незваных гостей, началась драка. Злоумышленники жестоко избили сторожа, разбили череп и оставили лежать на земле.

Фото: news.church.ua

Затем грабители вломились в столовую на территории храма и выпивали там.

В поисках наживы злоумышленники устроили беспорядок во всем храме. Они нашли всего 300 гривен и забрали вещи 66-летнего мужчины из сторожевой.

От полученных травм сторож храма умер в больнице.

По словам настоятеля, правоохранители отрабатывают несколько версий. На место происшествия прибыли руководители местной полиции и представители СБУ.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина до смерти избил бездомного. Знакомая семьи рассказала о мальчике и его папе-преступнике.

Люди тонут молча (видео: STYLER.rbc.ua)

В Киеве ограбили квартиру бывшей модели Влады Литовченко Убийство бездомного в Одессе: знакомая семьи рассказала о мальчике и его папе-преступнике
Теги: полиция, ограбление, убийство, Запорожская область
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь