Ради 300 гривен: в Запорожской области грабители жестоко убили сторожа храма (фото)

Злоумышленники оставили мужчину истекать кровью

В Мелитополе Запорожской области двое грабителей ради 300 гривен жестоко убили сторожа храма Украинской православной церкви. Об этом сообщает информационный отдел Украинской православной церкви.

Преступление было совершено 19 июня около часа ночи.

66-летнего мужчину утром нашла работница церкви. Он был еще в сознании.

Сторож успел рассказать, что грабители ворвались на территорию храма через забор. Мужчина заметил незваных гостей, началась драка. Злоумышленники жестоко избили сторожа, разбили череп и оставили лежать на земле.

Фото: news.church.ua

Затем грабители вломились в столовую на территории храма и выпивали там.

В поисках наживы злоумышленники устроили беспорядок во всем храме. Они нашли всего 300 гривен и забрали вещи 66-летнего мужчины из сторожевой.

От полученных травм сторож храма умер в больнице.

По словам настоятеля, правоохранители отрабатывают несколько версий. На место происшествия прибыли руководители местной полиции и представители СБУ.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина до смерти избил бездомного. Знакомая семьи рассказала о мальчике и его папе-преступнике.

Люди тонут молча (видео: STYLER.rbc.ua)