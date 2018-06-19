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Заради 300 гривень: у Запорізькій області грабіжники жорстоко вбили сторожа храму (фото)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 16:37

Зловмисники залишили чоловіка кровоточити

У Мелітополі Запорізької області двоє грабіжників заради 300 гривень жорстоко вбили сторожа храму Української православної церкви. Про це повідомляє інформаційний відділ Української православної церкви.

Злочин було скоєно 19 червня близько першої години ночі.

66-річного чоловіка вранці знайшла працівниця церкви. Він був ще у свідомості.

Сторож встиг розповісти, що грабіжники увірвалися на територію храму через паркан. Чоловік помітив непроханих гостей, почалася бійка. Зловмисники жорстоко побили сторожа, розбили череп і залишили лежати на землі.

Фото: news.church.ua

Потім грабіжники увірвалися в їдальню на території храму і там випивали.

У пошуках наживи зловмисники влаштували безлад у всьому храмі. Вони знайшли всього 300 гривень і забрали речі 66-річного чоловіка з сторожової.

Від отриманих травм сторож храму помер у лікарні.

За словами настоятеля, правоохоронці відпрацьовують кілька версій. На місце події прибули керівники місцевої поліції й представники СБУ.

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Теги: полиция, ограбление, вбивство, Запорожская область
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