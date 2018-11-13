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"Жестко": в Киеве девушка топором крушила элитный спорткар (видео)

STYLERПроисшествия    13.11.2018 - 14:00
"Жестко": в Киеве девушка топором крушила элитный спорткар (видео)
Коллаж РБК-Украина

Очевидцы происшествия сняли весь инцидент на видео

В Киеве прохожие стали очевидцами странного поведения женщины, которая зверски издевалась над автомобилем. Соответствующее видео было опубликовано на странице Facebook пользователя Александра Барабошко.

Инцидент произошел во вторник, 13 ноября по улице Шота Руставели, возле Центральной Синагоги. Неизвестная женщина в розовом пальто и серебристых сапогах подошла к белому автомобилю марки Porsche.

Сначала она написала на водительских дверях слово "Сволочь", предположительно зеленой краской, а потом достала предмет, похожий на строительный топор и начала со всей силы бить по капоту автомобиля.

Потом она достала баллончик с краской, написала что-то на капоте и продолжила бить инструментом по машине, переместившись уже к лобовому стеклу. Через некоторое время женщина села в припаркованный рядом автомобиль и уехала в неизвестном направлении. Полиция на месте происшествия замечена не была.

Пользователи в комментариях предположили, что владелец автомобиля чем-то сильно обидел обладательницу розового пальто и она таким образом решила ему отомстить.

&quot;Жестко&quot;: в Киеве девушка топором крушила элитный спорткар (видео)&quot;Жестко&quot;: в Киеве девушка топором крушила элитный спорткар (видео)&quot;Жестко&quot;: в Киеве девушка топором крушила элитный спорткар (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/ikrussss)

Напомним, ранее мы писали о том, что на масштабном фестивале люди устроили драку из-за еды.

А также рассказывали о том, что в Киеве мужчина избивал женщину посреди улицы.

11 ноября прямо на улице Вадима Гетьмана в Киеве мужчина жестоко избивал женщину. На видео, которое снял очевидец из окна, видно, как пешеходы проходили мимо, не обращая никакого внимания на происходящее.

Видео: РБК-Украина

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