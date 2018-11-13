На масштабном фестивале люди устроили драку из-за еды

Фото: РБК-Украина

Мэрия города Душанбе выразила сожаление

10 ноября на фестивале "Оши полав" в Таджикистане толпа участников празднества набросилась на казан, в котором лучшие повара сварили самый большой в истории города плов. Об этом информирует Радио Озоди.

Видео с фестиваля было распространено в Фейсбуке и вызвало бурную реакцию пользователей. По словам очевидцев, после того как высокопоставленные гости покинули фестиваль, десятки людей набросилась на казан с тонной плова. Из казана ели руками, стараясь достать плов любыми средствами.

Видео посмотрело и руководство города. В ОМВД по району Фирдавси сообщать количество привлеченных к административной ответственности нарушителей отказываются.

Напомним, в субботу семеро известных поваров Душанбе сварили самый большой плов в рамках фестиваля "Оши палав", который прошел в столичном парке культуры и отдыха имени Фирдавси. Для приготовления плова использовали 250 кг, 200 кг мяса, 35 кг моркови, 90 литров масла, 1 кг зиры и 5 кг изюма. Общий вес плова превышает одну тонну.

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Видео: РБК-Украина