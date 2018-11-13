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На масштабному фестивалі люди влаштували бійку через їжу

STYLERЖиття    13.11.2018 - 08:40
На масштабному фестивалі люди влаштували бійку через їжу
Фото: РБК-Україна

Мерія міста Душанбе висловила співчуття

10 листопада на фестивалі "Оші полав" у Таджикистані натовп учасників свята накинувся на казан, в якому кращі кухарі зварили найбільший в історії міста плов. Про це інформує Радіо Озоді.

Відео з фестивалю було поширене в Фейсбуці і викликало бурхливу реакцію користувачів. За словами очевидців, після того, як високопоставлені гості покинули фестиваль, десятки людей накинулася на казан з тонною плову. З казана їли руками, намагаючись дістати плов будь-якими засобами.

Відео подивилися і керівництво міста. В ОМВД по району Фірдавсі повідомляти кількість притягнутих до адміністративної відповідальності порушників відмовляються.

На масштабному фестивалі люди влаштували бійку через їжу

На масштабному фестивалі люди влаштували бійку через їжуУ суботу семеро відомих кухарів Душанбе зварили найбільший плов у рамках фестивалю "Оші палав", який пройшов у столичному парку культури і відпочинку імені Фірдавсі. Для приготування плову використовували 250 кг, 200 кг м'яса, 35 кг моркви, 90 літрів масла, 1 кг зіри і 5 кг родзинок. Загальна вага плову перевищує одну тонну.

Нагадаємо, що у Харкові п'яний чоловік три дні морив голодом чужих дітей.

Ми писали, що у Києві чоловік при затриманні побив і покусав патрульних. Черговий конфлікт завершився тим, що 43-річний глава сім'ї категорично відмовлявся йти на контакт з поліцейськими, а при спробі його затримання почав кусатися і бити патрульних. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, за який передбачено до п'яти років позбавлення волі.

А також про те, що не так давно в РФ стався неймовірний інцидент - в центральному районі Астрахані жінки, вийшли на прогулянку з дитиною, покусали власника собаки.

Відео: РБК-Україна

 

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