На масштабному фестивалі люди влаштували бійку через їжу

Фото: РБК-Україна

Мерія міста Душанбе висловила співчуття

10 листопада на фестивалі "Оші полав" у Таджикистані натовп учасників свята накинувся на казан, в якому кращі кухарі зварили найбільший в історії міста плов. Про це інформує Радіо Озоді.

Відео з фестивалю було поширене в Фейсбуці і викликало бурхливу реакцію користувачів. За словами очевидців, після того, як високопоставлені гості покинули фестиваль, десятки людей накинулася на казан з тонною плову. З казана їли руками, намагаючись дістати плов будь-якими засобами.

Відео подивилися і керівництво міста. В ОМВД по району Фірдавсі повідомляти кількість притягнутих до адміністративної відповідальності порушників відмовляються.

У суботу семеро відомих кухарів Душанбе зварили найбільший плов у рамках фестивалю "Оші палав", який пройшов у столичному парку культури і відпочинку імені Фірдавсі. Для приготування плову використовували 250 кг, 200 кг м'яса, 35 кг моркви, 90 літрів масла, 1 кг зіри і 5 кг родзинок. Загальна вага плову перевищує одну тонну.

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Відео: РБК-Україна