В Киеве мужчина при задержании избил и покусал патрульных

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Полицию вызвал несовершеннолетний и сообщил о ссоре между родителями

Мужчина избил и покусал патрульных, которые прибыли на вызов. Следователи завели уголовное производство, а суд наказал правонарушителя круглосуточным домашним арестом. Об этом на сайте информирует Нацполиция Киева.

В сообщении говорится, что в дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонил несовершеннолетний, сообщив о конфликте между родителями. На место вызова был направлен экипаж патрульных полицейских.

Прибыв на место, правоохранители установили, что между мужчиной и женщиной неоднократно возникали семейные ссоры, для решений которых регулярно вызывали полицию.

Очередной конфликт завершился тем, что 43-летний глава семьи категорически отказывался идти на контакт с полицейскими, а при попытке его задержания начал кусаться и бить патрульных.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы. На время досудебного расследования суд избрал правонарушителю меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Напомним, что во Львове водитель пытался съесть документы и покусал патрульного. Как отмечается, водителя автомобиля BMW 320 остановили за нарушение правил дорожного движения - не там развернулся. Правонарушитель рассказал патрульным, что спешит на крестины дочери. При вводе электронного постановления выяснилось, что на него оформляли протокол за управление в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что в самом центре Киева, неподалеку от станции метро "Крещатик" пьяный человек сначала устроил драку, а затем покусал своих товарищей.

Добавим, что не так давно в РФ произошел невероятный инцидент - в центральном районе Астрахани женщины, вышедшие на прогулку с ребенком, покусали молодую пару, которая выгуливала собаку.

Видео: РБК-Украина