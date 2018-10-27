В центре Киева пьяный мужчина сначала подрался, а затем покусал людей (видео)

В центре Киева неадекватный мужчина устроил драку и покусал друзей (youtube.com/Информатор)

Вчера, 26 октября вечером в самом центре Киева, неподалеку от станции метро "Крещатик" пьяный человек сначала устроил драку, а затем покусал своих товарищей. Позднее женщину и мужчину доставили в больницу. Об этом сообщает "Информатор".

Как сообщили очевидцы, потасовку устроил мужчина в неадекватном состоянии по имени Виталий. Драка началась во время того, как Виталий с друзьями пили алкоголь. В самом разгаре парень укусил девушку за палец, а своего товарища куснул за лицо. Известно, что друзья "кусателя" не спустили ему такое поведение с рук и в ответ надавали ему пинков, однако этого было недостаточно, чтобы усмирить буйного мужчину. С этой задачей справились позже несколько экипажей патрульных, которые прибыли на место происшествия.

Все закончилось тем, что покусанных девушку и парня увезли в больницу медики, а того, кто их покусал, задержали полицейские.

Всего на месте работали три экипажа патрульной полиции и два автомобиля медиков. Детали инцидента выяснит следствие.

Фото с места инцидента (kiev.informator.ua/)

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Видео: РБК-Украина