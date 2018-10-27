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В центре Киева пьяный мужчина сначала подрался, а затем покусал людей (видео)

STYLERПроисшествия    27.10.2018 - 18:16

В центре Киева неадекватный мужчина устроил драку и покусал друзей (youtube.com/Информатор)

Вчера, 26 октября вечером в самом центре Киева, неподалеку от станции метро "Крещатик" пьяный человек сначала устроил драку, а затем покусал своих товарищей. Позднее женщину и мужчину доставили в больницу. Об этом сообщает "Информатор".

Как сообщили очевидцы,  потасовку устроил мужчина в неадекватном состоянии по имени Виталий. Драка началась во время того, как Виталий с друзьями пили алкоголь. В самом разгаре парень укусил девушку за палец, а своего товарища куснул за лицо. Известно, что друзья "кусателя" не спустили ему такое поведение с рук и в ответ надавали ему пинков, однако этого было недостаточно, чтобы усмирить буйного мужчину. С этой задачей справились позже несколько экипажей патрульных, которые прибыли на место происшествия.

Все закончилось тем, что покусанных девушку и парня увезли в больницу медики, а того, кто их покусал, задержали полицейские.

Всего на месте работали три экипажа патрульной полиции и два автомобиля медиков. Детали инцидента выяснит следствие.

 

Фото с места инцидента (kiev.informator.ua/)

Ранее мы писали о том, что киевлянин в нижнем белье бросался под фуру и чуть не спровоцировал ДТП.

До этого сообщалось, что в Днепре неадекватная девушка нападает на детей.

Также Styler писал о том, что в киевском метро неадекватная женщина пыталась загрызть котенка 

Видео: РБК-Украина

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