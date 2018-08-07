В киевском метро неадекватная женщина пыталась загрызть котенка (видео 18+)

Фото: Котенок (facebook.com/Михаил_Корнийчук)

Неравнодушные люди спасли животное, но ему нужна помощь

В центре Киева в метро произошел жуткий инцидент. Неадекватная женщина пыталась загрызть котенка на переходе между станциями метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности". О происшествии сообщили на странице "Kyiv Live" в соцсети Facebook, опубликовав видео.

"На переходе между станциями метро "Майдан" - "Крещатик" бабка пыталась загрызть котенка на глазах у людей", - рассказали в сети.

Отметим, что животное спасли. Его забрали неравнодушные и назвали Логан.

Видео не рекомендуется смотреть несовершеннолетним и людям с неустойчивой психикой!

Видео: Женщина пыталась загрызть котенка (YouTube/Ромчик Уличный Принц)

Фото: Логан (facebook.com/Михаил_Корнийчук)

Детали инцидента рассказал Михаил Корнийчук в Facebook.

"Я, Александра, Татьяна и Ярик несколько дней наблюдали за попрошайкой. И 5.08.18 мы должны были все вместе забрать котят. Но мы все ехали с разных мест. Александра приехала первой, и по стечению обстоятельств начала отбирать сама. Мимо проходящие девушки Яся и Настя ей помогли. Двоих котят благополучно забрали, а в одного попрошайка вгрызлась зубами, и не отпускала. Она была готова откусить ему лапу. Люди несколько минут не могли разжать ей зубы", - сообщил Корнийчук.

"Кровь котенка была у нее на лице. Лапу освободили. Девушка с котятами убежала от попрошайки подальше. А бабку интересовало, кто оплатит разбитую корзинку", - добавил он.

"Одного котенка сразу забрали в семью. Двух других привезли мне. Котята худые, сильно истощены. На утро я пошел в ветклинику сделать рентген, так как котенок не становился на лапу", - рассказал он.

"На рентгене кости были целы. Рентгенолог сказал, что скорее всего разрыв мышц в плече. Обратились к хирургу за консультацией. У Логана ушиб правого локтевого сустава! Еще б миллиметр и попрошайка перегрызла б Логану нерв и он остался б инвалидом. Логану назначили электрофорез на протяжении 14 дней. Стоимость одной процедуры 125 грн. 1750 грн за весь курс. Так же ему нужен корм. Часть мы уже закупили. Очень просим Вас помочь Логану!" – написал Корнийчук.

Опубліковано Михаилом Корнийчуком Понеділок, 6 серпня 2018 р.

Видео: Котенок (facebook.com/Михаил_Корнийчук)

Скриншот поста (facebook.com/Михаил_Корнийчук)

Скриншот поста (facebook.com/LiveKyiv)

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