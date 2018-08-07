У київському метро неадекватна жінка намагалася загризти кошеня (відео 18+)

Фото: Кошеня (facebook.com/Михаил_Корнийчук)

Небайдужі люди врятували тварину, але їй потрібна допомога

У центрі Києва в метро стався страшний інцидент. Неадекватна жінка намагалася загризти кошеня на переході між станціями метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності". Про це повідомили на сторінці "Kyiv Live" в соцмережі Facebook, опублікувавши відео.

"На переході між станціями метро "Майдан" - "Хрещатик" бабця намагалася загризти кошеня на очах у людей", - розповіли в мережі.

Відзначимо, що тварину врятували. Її забрали небайдужі та назвали Логан.

Відео не рекомендується дивитися неповнолітнім і людям з нестійкою психікою!

Відео: Жінка намагалася загризти кошеня (YouTube / Ромчик Вуличний Принц)

Фото: Логан (facebook.com/Михаил_Корнийчук)

Деталі інциденту розповів Михайло Корнійчук в Facebook.

"Я, Олександра, Тетяна і Ярик кілька днів спостерігали за жінкою-жебраком. І 5.08.18 ми повинні були всі разом забрати кошенят. Але ми все їхали з різних місць. Олександра приїхала першою, і за збігом обставин почала відбирати сама. Дівчата Яся і Настя, які проходили повз, їй допомогли. Двох кошенят забрали, а в одного жебрачка вгризлась зубами, і не відпускала. Вона була готова відкусити йому лапу. Люди кілька хвилин не могли розтиснути їй зуби", - повідомив Корнійчук.

"Кров кошеня була у неї на обличчі. Лапу звільнили. Дівчина з кошенятами втекла від жебрачки подалі. А бабку цікавило, хто оплатить розбитий кошик", - додав він.

"Одного кошеня відразу забрали в сім'ю. Двох інших привезли мені. Кошенята худі, сильно виснажені. На ранок я пішов до ветклініки зробити рентген, так як кошеня не ставало на лапу", - розповів він.

"На рентгені кістки були цілі. Рентгенолог сказав, що швидше за все розрив м'язів в плечі. Звернулися до хірурга за консультацією. У Логана забій правого ліктьового суглоба! Ще б міліметр і жебрачка перегризла б Логану нерв і він залишився б інвалідом. Логану призначили електрофорез протягом 14 днів. Вартість однієї процедури 125 грн. 1750 грн за весь курс. Так само йому потрібен корм. Частину ми вже закупили. Дуже просимо Вас допомогти Логану!" - написав Корнійчук.

Опубліковано Михаилом Корнийчуком Понеділок, 6 серпня 2018 р.

Відео: Кошеня (facebook.com/Михаил_Корнийчук)

Скріншот поста (facebook.com/Михаил_Корнийчук)

Скріншот поста (facebook.com/LiveKyiv)

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