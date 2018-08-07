Массовые убийства животных в Киеве: соседи винят шестилетнюю девочку

Коллаж РБК-Украина

Доказать вину ребенка пока не могут

Жители столичного Лесного массива рассказали о массовых убийствах кошек и голубей. Подозрение пало на соседскую 6-летнюю девочку. Об этом сообщает ТСН.

Соседи рассказывают, что у ребенка неблагополучная семья. Мать девочки пьет, бьет детей, и девочка часто остается одна без присмотра.

"У нас в доме живет 6-летняя девочка, у которой ужасное хобби. Регулярно она отыскивает и убивает котят. Режет ножом, скручивает шею, выкалывает глаза", - рассказали журналистам соседи девочки.

Одна из них утверждает, что бабушка Вероники призналась ей в садистских наклонностях ребенка.

"Вот здесь их целая компания была. Мама с подружками выпивали, падали. А потом ее бабушка, вроде у нее бабушка, сказала, что внучка свернула коту лапы – и она лечила этого кота. А потом девочка пришла и распорола ему живот", - говорит соседка Евгения.

Еще одна женщина, бывшая консьержка из того дома, где проживает семья Вероники, выразила сомнение в том, что девочка жестоко обращается с животными. Однако она признала, что ничему хорошему родители ребенка не учат.

"Ей со стороны родителей нет внимания", - убеждена Виталина Францевна.

Еще один сосед, Петр Бондарь, считает, что ребенка оклеветали.

"Оно такое невинное. Дети поссорились – вот и получается невесть что", - утверждает мужчина. Кроме того, сосед показал кота Кокоса, который якобы принадлежит Веронике, и он вполне здоров.

Матери Вероники в квартире не оказалось, а с журналистами поговорил только 14-летний брат девочки. Он также уверен, что на ребенка наговаривают.

"Машина кошку переехала, а свернули на Веронику", - объясняет он.

Представители социальной службы и ювенальной полиции сообщили, что о проблемной семье они знают, так как на маму Вероники неоднократно поступали жалобы. Женщина пьет, курит и выставляет на всеобщее обозрение свои половые органы. Это может стать основанием для лишения ее родительских прав и устройства детей в детский дом.

Видео: Соседи обвиняют 6-летнего ребенка в издевательстве над животными (ТСН)

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Видео: РБК-Украина