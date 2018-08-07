Масові вбивства тварин у Києві: сусіди звинувачують шестирічну дівчинку

Колаж РБК-Україна

Довести провину дитини поки не можуть

Мешканці столичного Лісового масиву розповіли про масові вбивства котів та голубів. Підозра впала на сусідську 6-річну дівчинку. Про це повідомляє ТСН.

Сусіди розповідають, що у дитини неблагополучна сім'я. Мати дівчинки п'є, б'є дітей, і дівчинка часто залишається одна без нагляду.

"У нас в будинку живе 6-річна дівчинка, у якої жахливе хобі. Регулярно вона відшукує і вбиває кошенят. Ріже ножем, скручує шию, виколює очі", - розповіли журналістам сусіди дівчинки.

Одна з них стверджує, що бабуся Вероніки зізналася їй у садистських схильностях дитини.

"Ось тут їх ціла компанія була. Мама з подружками випивали, падали. А потім її бабуся, ніби у неї бабуся, сказала, що онука згорнула коту лапи – і вона лікувала цього кота. А потім дівчинка прийшла і розпорола йому живіт", - говорить сусідка Євгенія.

Ще одна жінка, колишня консьєржка з того будинку, де проживає сім'я Вероніки, висловила сумнів у тому, що дівчинка жорстоко поводиться з тваринами. Однак вона визнала, що нічого хорошого батьки дитини не вчать.

"Їй з боку батьків немає уваги", - переконана Віталіна Францівна.

Ще один сусід, Петро Бондар, вважає, що дитину обмовили.

"Воно таке безневинне. Діти посварилися – ось і виходить казна-що", - стверджує чоловік. Крім того, сусід показав кота Кокоса, який нібито належить Вероніці, і він цілком здоровий.

Матері Вероніки у квартирі не виявилося, а з журналістами поспілкувався тільки 14-річний брат дівчинки. Він також упевнений, що на дитину наговорюють.

"Машина кішку переїхала, а звернули на Вероніку", - пояснює він.

Представники соціальної служби та ювенальної поліції повідомили, що про проблемної сім'ї вони знають, так як на маму Вероніки неодноразово надходили скарги. Жінка п'є, курить і виставляє на загальний огляд свої статеві органи. Це може стати підставою для позбавлення її батьківських прав та влаштування дітей у дитячий будинок.

Відео: Сусіди звинувачують 6-річної дитини в знущанні над тваринами (ТСН)

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Відео: РБК-Україна