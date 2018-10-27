В центрi Києва п'яний чоловiк спочатку влаштував бiйку, а потiм покусав людей (вiдео)

В центрі Києва неадекватний чоловік влаштував бійку і покусав друзів (youtube.com/Інформатор)

Вчора, 26 жовтня, ввечері в самому центрі Києва, неподалік від станції метро "Хрещатик" п'яний чоловік спочатку влаштував бійку, а потім покусав своїх товаришів. Пізніше жінку і чоловіка доставили в лікарню. Про це повідомляє "Інформатор".

Як повідомили очевидці, влаштував бійку чоловік в неадекватному стані на ім'я Віталій. Бійка почалася під час того, як Віталій з друзями пили алкоголь. В самому розпалі хлопець вкусив дівчину за палець, а свого товариша куснув за обличча. Відомо, що друзі "кусателя" не спустили йому таку поведінку з рук та у відповідь надавали йому стусанів, однак цього було недостатньо, щоб втихомирити буйного чоловіка. З цим завданням впоралися пізніше кілька екіпажів патрульних, які прибули на місце події.

Все закінчилося тим, що покусаних дівчину і хлопця відвезли до лікарні медики, а того, хто їх покусав, затримали поліцейські.

Всього на місці працювали три екіпажі патрульної поліції і два автомобіля медиків. Деталі інциденту з'ясує слідство.

Фото з місця інциденту (kiev.informator.ua/)

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Відео: РБК-Україна