У Києві чоловік при затриманні побив і покусав патрульних

Фото: Колаж РБК-Україна

Поліцію викликав неповнолітній і повідомив про сварку між батьками

Чоловік побив і покусал патрульних, які прибули на виклик. Слідчі завели кримінальне провадження, а суд покарав правопорушника цілодобовим домашнім арештом. Про це ынформують на сайті Нацполиції Києва.

У повідомленні говориться, що в чергову частину Дарницького управління поліції подзвонив неповнолітній, повідомивши про конфлікт між батьками. На місце виклику був направлений екіпаж патрульних поліцейських.

Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що між чоловіком і жінкою неодноразово виникали сімейні сварки, для рішень яких регулярно викликали поліцію.

Черговий конфлікт завершився тим, що 43-річний глава сім'ї категорично відмовлявся йти на контакт з поліцейськими, а при спробі його затримання почав кусатися і бити патрульних.

Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, за який передбачено до п'яти років позбавлення волі. На час досудового розслідування суд обрав правопорушнику запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, що у Львові водій намагався з'їсти документи і покусав патрульного. Як зазначається, водія автомобіля BMW 320 зупинили за порушення правил дорожнього руху - не там розвернувся. Правопорушник розповів патрульним, що поспішає на хрестини доньки. При введенні електронної постанови з'ясувалося, що на нього оформляли протокол за керування в нетверезому стані.

Раніше повідомлялося, що в самому центрі Києва, неподалік від станції метро "Хрещатик" п'яний чоловік спочатку влаштував бійку, а потім покусав своїх товаришів.

Додамо, що не так давно в РФ стався неймовірний інцидент - в центральному районі Астрахані жінки, вийшли на прогулянку з дитиною та покусали молоду пару, яка вигулювала собаку.

Відео: РБК-Україна