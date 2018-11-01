Во Львове водитель пытался съесть документы и покусал патрульного

Видео: YouTube / Патрульная полиция Львовской области

Во Львове на проспекте Черновола водитель во время проверки документов патрульными попытался сбежать, пытался проглотить свое удостоверение, и в конце концов укусил правоохранителя за палец. Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

Как отмечается, водителя автомобиля BMW 320 остановили за нарушение правил дорожного движения - не там развернулся. Правонарушитель рассказал патрульным, что спешит на крестины дочери. При вводе электронной постановления выяснилось, что на него оформляли протокол за управление в нетрезвом состоянии.

Скрин:YouTube / Патрульная полиция Львовской области

Командир взвода начал проверять через дежурную часть не закончился срок лишения прав.

Вдруг водитель вырвал свое удостоверение и начал убегать. В процессе задержания мужчина свернул в трубочку водительское удостоверение и сунул его в рот и пытался проглотить. Мужчина начал давиться и задыхаться. Инспекторы попытались получить удостоверение изо рта, однако водитель укусил патрульного за палец.

Водитель рассказал, что проглотил документ и ему нужна вода. На место немедленно вызвали скорую. Тогда патрульные заподозрили, что человек их обманул и попросили добровольно отдать удостоверение.

В итоге мужчину после оформления всех административных материалов доставили в Шевченковский отдел полиции, где следователь изъял документ на экспертизу.

Скрин:YouTube / Патрульная полиция Львовской области

Как выяснилось, права оказались поддельными.

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Видео: РБК-Украина