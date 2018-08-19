Осторожно! Злые женщины: россиянки покусали владельца собаки за отсутствие намордника

Иллюстративное фото: Аммстафф (pixabay)

Между женщинами и владельцами собаки возник конфликт

Недавно в России произошел невероятный инцидент. В центральном районе города Астрахань (Россия) женщины, вышедшие на прогулку с ребенком, покусали молодую пару, которая выгуливала собаку. Эту удивительную историю опубликовала российское издание "Газета Волга".

События разворачивались так: две женщины с ребенком гуляли и шли по тротуару навстречу молодой паре, которые выгуливали собаку породы амстафф на поводке. Дамы вначале сделали замечание, что на собаку обязательно нужно надевать намордник.

После этого возник конфликт. Начался он со словесной перепалки, а позже в ход пошли кулаки. В результате драки больше всего пострадали хозяева пса: девушке вырвали прядь волос, разбили губу и порвали обувь. Ее парень "отделался" разбитым дорогим смартфоном и многочисленными укусами на руках, которыми "украсили" владелицы ребёнка.

На место происшествия прибыли полицейские. Они собрали показания у всех участников потасовки. Сейчас ведется следствие, чтобы определить виновных и наказать по закону.

Стоит отметить, что во время драки умнее всех повела себя собака, которая всё это время сидела в стороне и спокойно наблюдала за человеческим безумием.

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