Ветеринар откровенно рассказал о халатном отношении владельцев к животным и эвтаназии

Иллюстративное фото: Щенок и ветеринар (pixabay)

Часто хозяева животных пренебрегают своевременным обращением к специалистам

Ежегодно во второе воскресенье августа в Украине свой профессиональный праздник отмечают ветеринары - люди, в чьих руках находятся жизни тысяч животных, которые заботятся о здоровье домашних любимцев и заботятся о спокойствии их хозяев. По этому случаю, Сергей Саенко - ветеринарный врач киевской клиники "Белый Клык" рассказал, почему выбрал эту профессию, о сложностях, которые возникают в работе, странных клиентов и крупнейшие ошибки в уходе за домашними любимцами. Его рассказ опубликовали "Подробности".

Сергей поделился, что стать ветеринаром решил еще в детстве. "Так случилось, что любовь к природе у меня зародилась детства. Животных, безусловно, я люблю! Иначе, если бы я смог посвятить им свою профессиональную деятельность?", - говорит он.

По словам Сергея Саенко, вся сложность этой интересной профессии, заключается в халатном отношении владельцев к своим питомцам.

Например: кормят животных едой, которой нельзя (сало, сыр, чипсы и т.д.). В следствие этого животные начинают болеть, а владелец тем временем наблюдает за этим неделями и не обращается за помощью к специалистам. Затем обращается к ветеринару, чтобы тот срочно спас его четвероногого друга и желательно одним уколом. К сожалению, это уже происходит слишком поздно, когда у животного начинаются необратимые процессы.

Также часто пренебрегают прививками против вирусов, это зачастую оборачивается тяжелыми последствиями.

К эвтаназии (усыплению) животных Сергей относится адекватно, Но, только тогда, когда животное уже не спасти. Иногда животное по каким-то причинам мешает владельцу и к нему приходит "идея" избавиться от питомца таким способом. В таких случаях хозяин всегда получает отказ.

"Я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что животное невозможно спасти. И это тяжело, потому что с годами это чувство не притупляется", - отметил Саенко.

Ветврач сообщил, чтобы понять, что именно беспокоит животное, необходимо собрать анамнез у хозяина домашнего животного. Также требуется провести тщательный осмотр "пациента" и сделать необходимые исследования.

"У меня есть все необходимые препараты и инструменты для оказания неотложной помощи. Я работаю в клинике, в отделении скорой ветеринарной помощи на дому. Конечно, приезжая на вызов, у меня все всегда с собой", - говорит Сергей.

В завершении своего рассказа Сергей Саенко оставил пожелания будущим ветеринарам и владельцам животных.

Так, будущим ветврачам он пожелал, ответственного отношения к избранной профессии и любви к животным и ветеринарии в целом.

А владельцам животных - придерживаться всех ветеринарных правил содержания, ухода, кормления любимцев и еще обращаться за помощью к специалистам своевременно.

Кстати, французский бульдог помог выиграть хозяину в лотерею.

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Видео: РБК-Украина