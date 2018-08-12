Ветеринар відверто розповів про халатне ставлення власників до тварин і евтаназію

Ілюстративне фото: Щеня і ветеринар (pixabay)

Часто господарі тварин нехтують своєчасним зверненням до фахівців

Щорічно у другу неділю серпня в Україні своє професійне свято відзначають ветеринари - люди, у чиїх руках перебувають життя тисяч тварин, які дбають про здоров'я домашніх улюбленців і дбають про спокій їх господарів. З цієї нагоди, Сергій Саєнко - ветеринарний лікар київської клініки "Біле Ікло" розповів, чому вибрав цю професію, про складнощі, які виникають в роботі, дивних клієнтів і найбільші помилки у догляді за домашніми улюбленцями. Його розповідь опублікували "Подробиці".

Сергій поділився, що стати ветеринаром вирішив ще в дитинстві. "Так сталося, що любов до природи у мене зародилася дитинства. Тварин, безумовно, я люблю! Інакше, якщо б я зміг присвятити їм свою професійну діяльність?", - говорить він.

За словами Сергія Саєнка, вся складність цієї цікавої професії, полягає в халатне ставлення власників до своїх вихованців.

Наприклад: годують тварин їжею, якої не можна (сало, сир, чіпси тощо). В наслідок цього тварини починають хворіти, а власник тим часом спостерігає за цим тижнями і не звертається за допомогою до спеціалістів. Потім звертається до ветеринара, щоб той терміново врятував його чотириногого друга і бажано одним уколом. На жаль, це вже відбувається занадто пізно, коли у тварини починаються незворотні процеси.

Також часто нехтують щепленнями проти вірусів, це часто обертається тяжкими наслідками.

До евтаназії (усипляння) тварин Сергій відноситься адекватно, Але тільки тоді, коли тварина вже не врятувати. Іноді тварина з якихось причин заважає власнику і до нього приходить ідея позбутися від вихованця таким способом. У таких випадках господар завжди отримує відмову.

"Я дуже близько беру до серця, коли бачу, що тварина неможливо врятувати. І це важко, тому що з роками це почуття не притупляється", - зазначив Саєнко.

Ветлікар повідомив, щоб зрозуміти, що саме турбує тварина, необхідно зібрати анамнез у господаря домашньої тварини. Також потрібно провести ретельний огляд "пацієнта" і зробити необхідні дослідження.

"У мене є всі необхідні препарати і інструменти для надання невідкладної допомоги. Я працюю в клініці, у відділенні швидкої ветеринарної допомоги на дому. Звичайно, приїжджаючи на виклик, у мене завжди з собою", - говорить Сергій.

На завершення своєї розповіді Сергій Саєнко залишив побажання майбутнім ветеринарам і власникам тварин.

Так, майбутнім ветлікарям він побажав, відповідального ставлення до обраної професії та любові до тварин і ветеринарії в цілому.

А власникам тварин дотримуватися всіх ветеринарних правил утримання, догляду, годівлі улюбленців і ще звертатися за допомогою до фахівців своєчасно.

До речі, французький бульдог допомiг виграти господареві в лотерею.

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Відео: РБК-Україна