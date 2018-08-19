В Луцке собаку едва ли не до смерти морили голодом: появились детали (видео)

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Местные жители утверждают, что собака имеет хозяина

Недавно в Луцке была найдена собака в критическом состоянии: ее хозяева едва ли не до смерти заморили голодом. На улицу животное тоже не выводили. Чудесным образом собаке по кличке Белла удалось выбежать на улицу. Ужасный внешний вид шокировал прохожих и они решили отыскать животное, чтоб ему помочь. Об этом рассказывает ТСН.

Врачи говорят, что за три дня пребывания в ветклинике Белла не может напиться. Дома ее морили голодом и жаждой в течение нескольких месяцев. То, что ей удалось выжить — чудо, считают сотрудники клиники.

"В таком критическом состоянии еще никогда нам не приходилось встречаться с такими собаками", — говорит ветеринар Яна Коханюк.

Врачи также говорят, что на реабилитацию животного потребуется не меньше, чем три месяца. На текущий момент собака почти не передвигается из-за сильной слабости. Из-под кожи видны кости, шерсть практически слезла из-за недостатка витаминов.

Сообщается, что исхудавшую и обессиленную собаку заметила на улице случайная прохожая. Женщина записала собаку на видео и опубликовала его в сети. Волонтеры, увидевшие жуткое состояние собаки, развернули настоящую спецоперацию, чтобы ее найти. Сперва считалось, что пес бездомный, однако оказалось, что хозяин у Беллы есть. Сейчас же волонтеры ищут нового, более заботливого хозяина для нее.

Поиски привели в квартиру, в которой, как говорят соседи, живет 20-летний парень со своей бабушкой. Рассказывают, что никогда не видели, чтоб собаку выгуливали. Даже лая не слышали, решили, что пес умер.

"Это был притон наркоманов, ее дочь, что умерла, она здесь и собирала их. Я вот о нем плохого слова не скажу, матерился ли он, пил ли он когда или соседей оскорблял — нет", — говорит соседка Мария Марчук.

Волонтеры разыскали родственника хозяина собаки. Он, не колеблясь, продал им животное за 200 гривен. Зоозащитники написали заявление в полицию:

"Если вина будет доказана, то тем, кто издевался над животными, может грозить штраф от 850 до 8500 тысяч гривен и даже арест до двух лет", — сообщают в полиции.

Пока полиция ищет ее обидчиков, обессиленная Белла в клинике понемногу приходит в себя. Когда она кого-то видит, постоянно просит кушать. Здесь даже друзей нашла: с крольчихой Трюшею они сейчас не разлей вода.

Видео: (tsn.ua)

Напомним, ветеринар откровенно рассказал о халатном отношении владельцев к животным и эвтаназии.

Кстати, французский бульдог помог выиграть хозяину в лотерею.

Видео: (video.rbc.ua)