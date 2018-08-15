"Просто ужаснулся, когда увидел": в Луцке хозяин заморил голодом собаку до тяжелого истощения

Фото: РБК-Украина

Собака весит 14 килограмм при норме в 28 килограмм

В Луцке хозяин морил голодом собаку. Об этом стало известно, когда в сеть попала видеозапись, на которой видно, как истощенная собака с одной кожей да костьми гуляет по городу, как передает Свідок.

Зоозащитники тут же принялись разыскивать несчастное животное. "Девочки опросили соседей. И они уже сказали, что там находится эта собака, в этой квартире. Я просто ужаснулся, когда увидел, до какого состояния довели Беллу", - рассказал защитник животных.

Собаку выкупили у хозяина за 200 гривен и тут же отвезли к ветеринарам. "В состоянии тяжелого истощения, анорексии, анемии, у нее было очень большое количество блох. Я надеюсь, что она хотя бы до 20 килограмм наберет за месяц", - сообщила ветеринар Яна Коханюк.

ЖАХ! Пса заморив голодом господар! Луцькі волонтери врятували собаку від господаря-ката, який морив пса голодом! #НТН #новини #Свідок Опубліковано Свідок Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Видео: в Луцке собаку заморили голодом (facebook.com/svidok.ntn)

На данный момент собака весит 14 килограмм, а должна – вдвое больше. Животному уже нашли хозяина, а также дали заявление в полицию. Мужчине, доведшем собаку до истощения, может грозить штраф в размере от 850 до 8500 гривен, или до трех лет ограничения свободы.

Напомним, ветеринар откровенно рассказал о халатном отношении владельцев к животным и эвтаназии.

Кстати, французский бульдог помог выиграть хозяину в лотерею.

Ранее мы писали о том, что в Киеве украли мопса, а позже эту собаку по кличке Каспер нашли.

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