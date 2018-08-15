"Просто жахнувся, коли побачив": у Луцьку господар заморив голодом собаку до важкого виснаження

Фото: РБК-Україна

Собака важить 14 кілограм при нормі в 28 кілограм

У Луцьку господар морив голодом собаку. Про це стало відомо, коли в мережу потрапив відеозапис, на якому видно, як виснажена собака з одною шкірою та кістками гуляє по місту, як передає Свідок.

Зоозахисники тут же взялися розшукувати нещасну тварину. "Дівчатка опитали сусідів. І вони вже сказали, що там знаходиться ця собака, в цій квартирі. Я просто жахнувся, коли побачив, до якого стану довели Беллу", - розповів захисник тварин.

Собаку викупили у господаря за 200 гривень і тут же відвезли до ветеринарів. "У стані важкого виснаження, анорексії, анемії, у неї була дуже велика кількість бліх. Я сподіваюся, що вона хоча б до 20 кілограм набере за місяць", - повідомила ветеринар Яна Коханюк.

ЖАХ! Пса заморити голодом господар! Луцькі волонтери врятували собаку від господаря-ката, який морив пса голодом! #НТН #новини #Свідок Опубліковано Свідок Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Відео: у Луцьку собаку заморили голодом (facebook.com/svidok.ntn)

На даний момент собака важить 14 кілограмів, а мала – вдвічі більше. Тварині вже знайшли господаря, а також дали заяву в поліцію. Чоловікові, який довів собаку до виснаження, може загрожувати штраф у розмірі від 850 до 8500 гривень, або до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, ветеринар відверто розповів про халатне ставлення власників до тварин і евтаназії.

До речі, французький бульдог допоміг виграти господареві в лотерею.

Раніше ми писали про те, що в Києві украли мопса, а пізніше цю собаку по кличці Каспер знайшли.

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