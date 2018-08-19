У Луцьку собаку ледь не до смерті морили голодом: з'явилися деталі (відео)

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Місцеві жителі стверджують, що собака має господаря

Нещодавно у Луцьку була знайдена собака в критичному стані: її господарі ледь не до смерті заморили голодом. На вулицю тварину теж не виводили. Чудесним чином собаці по кличці Белла вдалося вибігти на вулицю. Жахливий зовнішній вигляд шокував перехожих і вони вирішили відшукати тварину, щоб їй допомогти. Про це розповідає ТСН.

Лікарі кажуть, що за три дні перебування у ветклініці Белла не може напитися. Вдома її морили голодом і спрагою протягом декількох місяців. Те, що їй вдалося вижити — диво, вважають співробітники клініки.

"У такому критичному стані ще ніколи нам не доводилося зустрічатися з такими собаками", — каже ветеринар Яна Коханюк.

Лікарі також кажуть, що на реабілітацію тварини знадобиться не менше, ніж три місяці. На поточний момент собака майже не пересувається через сильної слабкості. З-під шкіри видно кістки, шерсть практично злізла через нестачу вітамінів.

Повідомляється, що захудалу і знесилену собаку помітила на вулиці випадкова перехожа. Жінка записала собаку на відео і опублікувала його в мережі. Волонтери, які побачили жахливий стан собаки, розгорнули справжню спецоперацію, щоб її знайти. Спершу вважалося, що пес бездомний, однак виявилося, що господар у Бели є. Зараз же волонтери шукають нового, більш дбайливого господаря для неї.

Пошуки привели в квартиру, в якій, як кажуть сусіди, живе 20-річний хлопець зі своєю бабусею. Розповідають, що ніколи не бачили, щоб вигулювали собаку. Навіть гавкоту не чули, вирішили, що пес помер.

"Це був притон наркоманів, її дочка, що померла, вона тут і збирала їх. Я ось про нього поганого слова не скажу, чи матюкався, чи пив він коли або сусідів ображав — ні", — каже сусідка Марія Марчук.

Волонтери розшукали родича господаря собаки. Він, не вагаючись, продав їм тварину за 200 гривень. Зоозахисники написали заяву в поліцію:

"Якщо вина буде доведена, то тим, хто знущався над тваринами, може загрожувати штраф від 850 до 8500 тисяч гривень і навіть арешт до двох років", — повідомляють в поліції.

Поки поліція шукає її кривдників, знесилена Белла в клініці потроху приходить до тями. Коли вона когось бачить, постійно просить їсти. Тут навіть друзів знайшла: з кролицею Трюшею вони зараз не розлий вода.

Відео: (tsn.ua)

Нагадаємо, ветеринар відверто розповів про халатне ставлення власників до тварин і евтаназії.

До речі, французький бульдог допоміг виграти господареві в лотерею.

Відео: (video.rbc.ua)