Обережно! Злі жінки: росіянки покусали власника собаки за відсутність намордника

Ілюстративне фото: Аммстафф (pixabay)

Між жінками і власниками собаки виник конфлікт

Нещодавно в Росії стався неймовірний інцидент. В центральному районі міста Астрахань (Росія) жінки, що вийшли на прогулянку з дитиною, покусали молоду пару, яка вигулювала собаку. Цю дивовижну історію опублікувала російське видання "Газета Волга".

Події розгорталися так: дві жінки з дитиною гуляли і йшли по тротуару назустріч молодій парі, які вигулювали собаку породи амстафф на повідку. Дами спочатку зробили зауваження, що на собаку обов'язково потрібно надягати намордник.

Після цього виник конфлікт. Розпочався він зі словесної перепалки, а пізніше в хід пішли кулаки. В результаті бійки найбільше постраждали господарі пса: дівчині вирвали пасмо волосся, розбили губу і порвали взуття. Її хлопець "відбувся" розбитим дорогим смартфоном і численними укусами на руках, якими "прикрасили" власниці дитини.

На місце події прибули поліцейські. Вони зібрали свідчення у всіх учасників бійки. Зараз ведеться слідство, щоб визначити винних і покарати за законом.

Варто відзначити, що під час бійки розумніше за всіх повела себе собака, яка весь цей час сиділа осторонь і спокійно спостерігала за людським безумством.

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