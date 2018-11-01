У Львові водій намагався з'їсти документи та покусав патрульного

Відео: YouTube / Патрульна поліція Львівської області

У Львові на проспекті Чорновола водій під час перевірки документів патрульними спробував втекти, намагався проковтнути своє посвідчення, і врешті-решт вкусив правоохоронця за палець Про це розповіли в прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Як зазначається, водій автомобіля BMW 320 зупинили за порушення правил дорожнього руху - не там розвернувся. Правопорушник розповів патрульним, що поспішає на хрестини доньки. При введенні електронної постанови з'ясувалося, що на нього оформляли протокол за керування в нетверезому стані.

Скрін:YouTube / Патрульна поліція Львівської області

Командир взводу почав перевіряти через чергову частину не закінчився строк позбавлення прав.

Раптом водій вирвав своє посвідчення і почав тікати. У процесі затримання чоловік звернув у трубочку водійське посвідчення і засунув його в рот і намагався проковтнути. Чоловік почав давитися і задихатися. Інспектори спробували отримати посвідчення з рота, проте водій вкусив патрульного за палець.

Водій розповів, що проковтнув документ і йому потрібна вода. На місце негайно викликали швидку. Тоді патрульні запідозрили, що той їх обдурив і попросили добровільно віддати посвідчення.

У результаті чоловіка після оформлення всіх адміністративних матеріалів доставили в Шевченківський відділ поліції, де слідчий вилучив документ на експертизу.

Скрін:YouTube / Патрульна поліція Львівської області

Як з'ясувалося, права виявилися підробленими.

Раніше повідомлялося, що нещодавно в самому центрі Києва, неподалік від станції метро "Хрещатик" п'яний чоловік спочатку влаштував бійку, а потім покусав своїх товаришів.

Додамо, що не так давно в РФ стався неймовірний інцидент - в центральному районі Астрахані жінки, вийшли на прогулянку з дитиною, покусали молоду пару, яка вигулювала собаку.

Також ми писали про те, що киянин у спідній білизні кидався під фуру і ледь не спровокував ДТП.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна