В Киеве мужчина избивал женщину посреди улицы: реакция прохожих шокировала

Фото: pixabay.com/Pavlofox

Очевидцы поделились в сети роликом, в котором мужчина издевался над женщиной

11 ноября прямо на улице Вадима Гетьмана в Киеве мужчина жестоко избивал женщину. На видео, которое снял очевидец из окна, видно, как пешеходы проходили мимо, не обращая никакого внимания на происходящее. Об этом сообщается на странице в Facebook dtp.kiev.ua.

Когда нападавший убежал, бросив свою жертву лежать на тротуаре, к женщине никто из прохожих не подошел и даже не помог подняться.

Вскоре потерпевшая самостоятельно поднялась и направилась в ту же сторону, куда убежал нападавший мужчина.

Утром в воскресенье на улице Вадима Гетьмана напротив ТРЦ мармелад мужчина избивает на тротуаре женщину. Мимо лежащий, как ни в чем не бывало, проходят пешеходы мужики, даже когда нападавшего уже рядом нет. Вскоре женщина поднимается и самостоятельно уходит с места драки. к сожалению, подобного рода насилия, является абсолютно нормальным для большинства граждан нашей страны. Оформлять побои нет смысла так как жертва в 100 % случаев отказывается от показаний и забирает заявление.Я правохранители это просто лишняя трата времени. Задерживать нападавшего также нет смысла так как жертва сама начинает его оправдывать и обвинять органы власти. милые девушки, если вы систематически становитесь жертвой семейного насилия, пишите, попробуем помочь. Опубліковано dtp.kiev.ua Неділя, 11 листопад 2018 р.

Видео: инцидент на улице Вадима Гетьмана (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на это видео и разделились на два лагеря.

Одни считают, что такие ситуации игнорировать никак нельзя, а вторые - в семейные разборки лучше не вмешиваться, так как зачастую жертвы стают на сторону нападавших.

Как написала пользователь соцсети Лена Федорова: "Это ужасная проблема нашего общества, с которой надо бороться долго и упорно. Нельзя проходить мимо таких случаев. Надо вызывать полицию, не быть безучастным. Проблема в том, что у многих девушек и женщин с детства заложен стереотип, что побои это не страшно (возможно так жили ее родители). Многие попадают под моральный пресинг мужчины".

"У меня товарищ так вступился за жену, которую избивал муж в подьезде. В итоге сейчас завели на него дело. Жена, главный свидетель, прямо захлебываясь кричит, как ее мужа зверски избили", - поделился историей Ярослав Корж.

"Ну это как водится уже, потерпевшая поднимается и своими ногами уходит... Наверняка за своим мучителем, и писать заявление на него НЕ собирается. Уясните уже это, дорогие возмущающиеся, что женщина с ногами, руками и головой, если захочет, сама уйдет или выгонит агрессора, мы не в исламе. А если она это терпит, и после побоев не пишет заявление, значит, ее все УСТРАИВАЕТ", - отметила Наталья Гусельникова.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее мы писали о том, как в Харькове мужчина бросался с ножом на прохожих.

Также в сети разгорелся скандал из-за белорусского фотографа Николая Куприча, которого избил водитель автобуса.

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