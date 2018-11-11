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"Снимал материал для фильма": водитель автобуса избил известного фотографа (фото)

STYLERЖизнь    11.11.2018 - 14:32
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Инцидент произошел после гастролей в Киеве

В сети скандал из-за белорусского фотографа Николая Куприча, которого избил водитель автобуса. Об этом заявил Николай Халежин на своей странице в Facebook.

"На протяжении всего визита Николай снимал материал для фильма, который театр готовит к выпуску. А когда пришел к рейсовому автобусу, следующему в Минск, водитель, увидев камеру, висящую на его плече, сказал, что в автобус Колю не пустит. На вопрос "почему?", водитель просто порвал билет. Николай включил камеру и спросил, на каком основании его не пускают в автобус. Водитель разбил ему камеру, а затем избил, повредив голову", - сказал он.

&quot;Снимал материал для фильма&quot;: водитель автобуса избил известного фотографа (фото)

Фото: водитель скандального автобуса (facebook.com/nikolai.khalezin)

Более того, утверждает мужчина, после этого автобус уехал.

"После этого автобус уехал, а Николай вызвал полицию. Полиция приехала и отвезла его в отделение, где Куприч составил заявление. Это было отделение полиции Голосеевского района. Мы будем пристально наблюдать за тем, каковы будут действия полиции, поскольку обнаружить этого человека достаточно просто, как и привлечь его к ответственности. А компания отказалась предоставить фамилию водителя, совершавшего данный рейс по маршруту Киев-Минск", - подчеркнул он.

&quot;Снимал материал для фильма&quot;: водитель автобуса избил известного фотографа (фото)

Фото: ЧП в автобусе (facebook.com/nikolai.khalezin)

Напомним, ранее в Киеве мужчина обнаружил свою машину с чужими номерами.

Также мы сообщали, что в Ровно водители маршруток устроили драку на глазах у пассажиров.

Дополним, в Луцке пассажир избил водителя с криками "я научу вас, маршрутчиков". 

Видео: РБК-Украина

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