"Знімав матеріал для фільму": водій автобуса побив відомого фотографа (фото)

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Інцидент стався після гастролей в Києві

У мережі скандал через білоруського фотографа Миколу Куприча, якого побив водій автобуса. Про це заявив Микола Халежин на своїй сторінці в Facebook.

"Протягом усього візиту Микола знімав матеріал для фільму, який театр готує до випуску. А коли прийшов до рейсового автобуса, що слідував у Мінськ, водій, побачивши камеру, що висить на його плечі, сказав, що в автобус Колю не пустить. На питання "чому?", водій просто порвав квиток. Микола включив камеру і запитав, на якій підставі його не пускають в автобус. Водій побив йому камеру, а потім побив, пошкодивши голову", - сказав він.

Фото: водій скандального автобуса (facebook.com/nikolai.khalezin)

Більше того, стверджує чоловік, після цього автобус виїхав.

"Після цього автобус виїхав, а Микола викликав поліцію. Поліція приїхала і відвезла його у відділення, де Куприч склав заяву. Це було відділення поліції Голосіївського району. Ми будемо пильно спостерігати за тим, якими будуть дії поліції, оскільки виявити цієї людини досить просто, як і притягнути його до відповідальності. А компанія відмовилася надати прізвище водія, що здійснював рейс за маршрутом Київ-Мінськ", - підкреслив він.

Фото: НП в автобусі (facebook.com/nikolai.khalezin)

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік виявив свою машину з чужими номерами.

Також ми повідомляли, що у Рівному водії маршруток влаштували бійку на очах у пасажирів.

Доповнимо, у Луцьку пасажир побив водія з криками "я навчу вас, маршрутників".

Відео: РБК-Україна