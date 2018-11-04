"Я научу вас, маршруточников": в Луцке пассажир набросился на водителя

Фото: Маршрутка (РБК-Украина)

Мужчина зашел в автобус с женой и ребенком

В субботу, 3 ноября, в одной из маршруток Луцка вспыхнула потасовка между пассажиром и маршрутчиком. Об этом заявила пользователь Татьяна Барвинская на странице "Разговоры про Луцк" в Facebook.

"Ехала в маршрутке. На улице Молодежи, на остановке напротив самолета, какой-то неадекват с женщиной и ребенком вышел из маршрутки. Потом побежал назад и начал бить водителя. Этот бешенный бил со всей силы в лицо и голову, крича "я научу вас, маршруточников", - сказала она.

Более того, по словам женщины, у водителя после инцидента было "все лицо в крови".

Скриншот поста (facebook.com/Терепені про Луцьк)

Напомним, врачи рассказали о состоянии 15-летней девочки, которая ранее выпала из маршрутки на полном ходу.

Как сообщалось ранее, в Ирпене на ул. Садовой 15-летняя девочка выпала из маршрутки во время движения.

Добавим, что во Львове ребенок выпал из маршрутки, которая двинулась на ходу.

Видео: (video.rbc.ua)