"Я навчу вас, маршрутників": у Луцьку пасажир накинувся на водія

Фото: Маршрутка (РБК-Україна)

Чоловік зайшов в автобус з дружиною і дитиною

У суботу, 3 листопада, в одній з маршруток Луцька спалахнула бійка між пасажиром і маршрутником. Про це заявила користувач Тетяна Барвінська на сторінці "Теревені про Луцьк" у Facebook.

"Їхала в маршрутці. На вулиці Молоді, на зупинці навпроти літака, якийсь неадекват з жінкою і дитиною вийшли з маршрутки. Потім побіг назад і почав бити водія. Цей шалений бив з усієї сили в обличчя та голову, вигукуючи "я навчу вас, маршрутників", - сказала вона.

Більш того, за словами жінки, у водія після інциденту було "все обличчя в крові".

Скріншот поста (facebook.com/Терепені про Луцьк)

Нагадаємо, лікарі розповіли про стан 15-річної дівчинки, яка раніше випала з маршрутки на повному ходу.

Як повідомлялося раніше, в Ірпені на вул. Садової 15-річна дівчинка випала з маршрутки під час руху.

Додамо, що у Львові дитина випала з маршрутки, яка рушила на ходу.

Відео: (video.rbc.ua)