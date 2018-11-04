ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Я навчу вас, маршрутників": у Луцьку пасажир накинувся на водія

STYLERЖиття    04.11.2018 - 09:31
Фото: Маршрутка (РБК-Україна)
Фото: Маршрутка (РБК-Україна)

Чоловік зайшов в автобус з дружиною і дитиною

У суботу, 3 листопада, в одній з маршруток Луцька спалахнула бійка між пасажиром і маршрутником. Про це заявила користувач Тетяна Барвінська на сторінці "Теревені про Луцьк" у Facebook.

"Їхала в маршрутці. На вулиці Молоді, на зупинці навпроти літака, якийсь неадекват з жінкою і дитиною вийшли з маршрутки. Потім побіг назад і почав бити водія. Цей шалений бив з усієї сили в обличчя та голову, вигукуючи "я навчу вас, маршрутників", - сказала вона.

Більш того, за словами жінки, у водія після інциденту було "все обличчя в крові".

&quot;Я навчу вас, маршрутників&quot;: у Луцьку пасажир накинувся на водія

Скріншот поста (facebook.com/Терепені про Луцьк)

Нагадаємо, лікарі розповіли про стан 15-річної дівчинки, яка раніше випала з маршрутки на повному ходу.

Як повідомлялося раніше, в Ірпені на вул. Садової 15-річна дівчинка випала з маршрутки під час руху.

Додамо, що у Львові дитина випала з маршрутки, яка рушила на ходу.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України бійкамаршруткапассажиры
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся