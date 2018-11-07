В Ровно водители маршруток подрались на глазах у пассажиров

Очевидцы рассказали, что стало причиной конфликта
В Ровно водители маршрутных такси устроили драку прямо в час пик. Видео инцидента опубликовали на странице "Типове Рівне" в социальной сети Facebook.
Инцидент произошел в среду утром, 7 ноября, возле супермаркета "Макарон" по улице Макарова. Водители устроили драку, не обращая внимания на пассажиров, которые требовали прекратить потасовку и отвезти людей на работу.
На видео видно, что мужчины в ходе драки бьют друг друга по голове. Хватают за горло и даже дерутся ногами.
Как сообщили позже пользователи в комментариях, в драке участвовали водители маршрутов №61 и №39. У них часть маршрута совпадает и драку они затеяли так как не смогли поделить место на остановке.
Поки люди спішать на роботу, водії маршруток вирішили з‘ясувати відносини. Якось так Відео: @anastastasiyka #rivne #рівнеОпубліковано Типове Рівне Середа, 7 листопад 2018 р.
После выяснения отношений водители разъехались и как сообщили очевидцы, особых травм мужчины не получили.
Скриншот комментариев (facebook.com/tipoverivne)
Напомним, ранее мы писали о том, что в Тернополе водитель маршрутки подрался с парнем из-за подклеенной купюры.
В Тернополе агрессивный водитель маршрутки нанес молодому человеку травмы из-за того, что тот решил расплатиться подклеенной купюрой.
А также рассказывали о том, что в Луцке пассажир набросился на водителя.
В одной из маршруток Луцка вспыхнула потасовка между пассажиром и водителем.
Видео: РБК-Украина