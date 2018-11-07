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У Рівному водії маршруток побилися на очах у пасажирів

STYLERПодії    07.11.2018 - 16:25
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Очевидці розповіли, що стало причиною конфлікту

В Рівному водії маршрутних таксі влаштували бійку прямо в годину пік. Відео інциденту опублікували на сторінці "Типове Рівне" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався в середу вранці, 7 листопада, біля супермаркету "Макарон" по вулиці Макарова. Водії влаштували бійку, не звертаючи уваги на пасажирів, які вимагали припинити бійку і відвезти людей на роботу.

На відео видно, що чоловіки в ході бійки б'ють один одного по голові. Хапають за горло і навіть б'ються ногами.

Як повідомили пізніше користувачі в коментарях, в бійці брали участь водії маршрутів №61 і №39. У них частина маршруту збігається і вони затіяли бійку так як не змогли поділити місце на зупинці.

 

Поки люди спішать на роботу, водії маршруток вирішили з'єднання з'ясувати відносини. Якось так Відео: @anastastasiyka #rivne #рівне

Опубліковано Типове Рівне Середа, 7 листопад 2018 р.

Після з'ясування стосунків водії і роз'їхалися та як повідомили очевидці, особливих травм чоловіки не отримали.

У Рівному водії маршруток побилися на очах у пасажирівУ Рівному водії маршруток побилися на очах у пасажирів

Скріншот коментарів (facebook.com/tipoverivne)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Тернополі водій маршрутки побився з хлопцем через підклеену купюру.

У Тернополі агресивний водій маршрутки завдав молодій людині травми через те, що той вирішив розплатитися підклееною купюрою.

А також розповідали про те, що у Луцьку пасажир накинувся на водія.

В одній з маршруток Луцька спалахнула бійка між пасажиром та водієм.

Відео: РБК-Україна

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