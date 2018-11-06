"Вы получаете огромные деньги": под Киевом участнику АТО отказали в льготном проезде

Коллаж РБК-Украина

Пассажиры встали на защиту водителя и обругали военного

Водитель маршрутного такси "Белая Церковь – Киев" отказал участнику АТО в бесплатном проезде и потребовал предъявить билет. Об этом написал на своей странице в Facebook блогер Анатолий Штефан Штирлиц, который воевал на Донбассе и имеет удостоверение участника боевых действий.

Инцидент произошел во вторник утром, 6 ноября. Анатолий Штефан Штирлиц рассказал, что водитель маршрутного такси отказал ему в бесплатном проезде и потребовал предъявить отрывной талон на проезд в междугороднем транспорте.

Больше всего блогера поразила реакция других пассажиров, которые вместо того, чтобы встать на защиту военного, обрушили на него шквал негатива. Блогер рассказал несколько реплик, которые услышал в свой адрес от пассажиров.

"Достаточно ли этого цирка и шоу, мы спешим на работу", "Вы получаете огромные деньги, не можете заплатить?", "Кто вас туда посылал, у того и требуйте, не трогайте маршрутчика", "Идите все на Киев и воюйте с олигархами, а не с шахтерами", "Идите на электричку – там бесплатно, а в маршрутках надо всем платить", "Почему мы должны платить налоги и военный сбор, и вас содержать?", - процитировал своих попутчиков Анатолий Штефан Штирлиц и добавил, что его удивляет бездушие и цинизм людей.

После публикации поста в социальной сети, кто-то отправил жалобы и текст отправился на рассмотрение.

"Как можно жить с такими в одной стране, даже и не знаю. Прячу свое удостоверение, надеваю гражданскую форму, понимаю своих побратимов, которые поехали …", - написал блогер.

Скриншот поста (facebook.com/ukrop.bc)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тернополе водитель маршрутки подрался с парнем из-за подклеенной купюры.

А также мы рассказывали о том, что в Киевской области 15-летняя школьница выпала из маршрутки на полном ходу.

Видео: РБК-Украина