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"Ви отримуєте величезні гроші": під Києвом учаснику АТО відмовили у пільговому проїзді

STYLERЖиття    06.11.2018 - 20:00
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Пасажири стали на захист водія і облаяли військового

Водій маршрутного таксі "Біла Церква – Київ" відмовив учаснику АТО у безкоштовному проїзді і вимагав пред'явити квиток. Про це написав на своїй сторінці в Facebook блогер Анатолій Штефан Штірліц, який воював на Донбасі і має посвідчення учасника бойових дій.

Інцидент стався у вівторок вранці, 6 листопада. Анатолій Штефан Штірліц розповів, що водій маршрутного таксі відмовив йому у безкоштовному проїзді і зажадав пред'явити відривний талон на проїзд у міжміському транспорті.

Найбільше блогера вразила реакція інших пасажирів, які замість того, щоб встати на захист військового, обрушили на нього шквал негативу. Блогер розповів кілька реплік, які почув на свою адресу від пасажирів.

"Чи достатньо цього цирку і шоу, ми поспішаємо на роботу", "Ви отримуєте величезні гроші, не можете заплатити?", "Хто вас туди посилав, у того і вимагайте, не чіпайте маршрутчика", "Ідіть всі на Київ і воюйте з олігархами, а не з шахтарями", "Ідіть на електричку – там безкоштовно, а в маршрутках треба всім платити", "Чому ми повинні платити податки і військовий збір, і вас утримувати?", - процитував своїх попутників Анатолій Штефан Штірліц і додав, що його дивує бездушність і цинізм людей

Після публікації поста в соціальній мережі, хтось відправив скарги і текст відправився на розгляд.

"Як можна жити з такими в одній країні, навіть і не знаю. Ховаю своє посвідчення, одягаю цивільну форму, розумію своїх побратимів, які поїхали ...", - написав блогер.

&quot;Ви отримуєте величезні гроші&quot;: під Києвом учаснику АТО відмовили у пільговому проїзді

Скріншот поста (facebook.com/ukrop.bc)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Тернополі водій маршрутки побився з хлопцем через подклеенной купюри.

А також ми розповідали про те, що у Київській області 15-річна школярка випала з маршрутки на повному ходу.

Відео: РБК-Україна

Новини України Київська областьмаршруткаучастник боевых действий
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