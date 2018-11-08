На Подоле киевлянин обнаружил чужую машину со своими номерами

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Второй владелец оказался без документов

В Киеве на улице Нижний Вал, 15А мужчина обнаружил на стоянке частного автосалона чужую машину, на которой были его номерные знаки. Об этом сообщает “Киев Оперативный” на своей странице в Facebook.

Мужчина вызвал правоохранителей, и когда наряд полиции подъехал к заявителю, он указал на припаркованный автомобиль Honda (AI1021AI). К полиции вышел еще один "владелец" номеров, у которого, как выяснилось, нет никаких документов на автомобиль. Более того, его водительское удостоверение изъято за вождение в нетрезвом состоянии.

Новый "владелец" попытался "договориться" с патрульными, а когда не получилось, принялся угрожать. Он заявил, что в автосалоне его знают, как очень влиятельного человека. В процессе также оказалось, что данную машину два года назад уже изымали правоохранители.

Фото оригинала и подделки (facebook.com/KyivOperativ)

"Половина Киева двойников, а кто-то чему-то еще удивляется? Мне больше интересно, кто штрафы будет платить после введения автофиксации. Снова все ляжет на плечи честных граждан? И ходи потом по судам, доказывай, что ты не олень", - написал ничему не удивленный комментатор.

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