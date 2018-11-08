На Подолі киянин виявив чужу машину зі своїми номерами

Колаж РБК-Україна

Другий власник виявився без документів

У Києві на вулиці Нижній Вал, 15А чоловік виявив на стоянці приватного автосалону чужу машину, на якій були його номерні знаки. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік викликав правоохоронців, і коли наряд поліції під'їхав до заявника, він вказав на припаркований автомобіль Honda (AI1021AI). До поліції вийшов ще один "власник" номерів, у якого, як з'ясувалося, немає жодних документів на автомобіль. Більш того, його водійське посвідчення вилучено за водіння в нетверезому стані.

Новий "власник" спробував "домовитися" з патрульними, а коли не вийшло, взявся погрожувати. Він заявив, що в автосалоні його знають, як дуже впливової людини. В процесі також виявилося, що цю машину два роки тому вже вилучали правоохоронці.

Фото оригіналу і підробки (facebook.com/KyivOperativ)

"Половина Києва двійників, а хтось чогось ще дивується? Мені більше цікаво хто штрафи буде платити після введення автофиксации, знову все ляже на плечі чесних громадян. І ходи потім по судах, доказуй що ти не олень", - написав нічому не здивований коментатор.

Раніше ми повідомляли, у Львові поліцейські виявили грабіжника на дереві.

Також ми писали про те, що в Рівному водії маршруток влаштували бійку на очах пасажирів.

Відео РБК-Україна