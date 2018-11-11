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Мужчина с ножом бросался на прохожих: подробности инцидента (видео)

STYLERПроисшествия    11.11.2018 - 16:05
Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Сообщается, что полиция задержала мужчину

В субботу, 10 ноября в Харькове мужчина с ножом нападал на прохожих. Инцидент произошел вечером, рассказывает "Харьковский перелом" в Facebook.

"Вечером 10 ноября полицейские задержали мужчину, который бросался с ножом на прохожих. Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей, напротив Городского дворца детского и юношеского творчества, сообщили очевидцы", — говорится в сообщении группы.

Правоохранители пока не прокомментировали инцидент.

"При этом официальных комментариев этого инцидента от пресс-службы полиции города пока не поступало", – говорят в сообществе.

По предварительным данным никто не пострадал.

Мужчина с ножом бросался на прохожих: подробности инцидента (видео)

Скриншот поста аккаунта facebook.com/HarkovskiyPerelom

К публикации прикрепили видео, на котором видно, как полицейские изолируют нападавшего.

Видео: (facebook.com/HarkovskiyPerelom)

Напомним, что в ТРЦ иностранец пырнул ножом украинца и сам сдался полиции.

Ранее мы писали, что в метро Рима двое украинцев избили гражданина Индии и украинку.

Видео: (video.rbc.ua)

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