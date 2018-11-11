Чоловік з ножем кидався на перехожих: подробиці інциденту (відео)

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Повідомляється, що поліція затримала чоловіка

У суботу, 10 листопада у Харкові чоловік з ножем нападав на перехожих. Інцидент стався ввечері, розповідає "Харківський перелом" у Facebook.

"Ввечері 10 листопада поліцейські затримали чоловіка, який кидався з ножем на перехожих. Інцидент стався на проспекті Тракторобудівників, навпроти Міського палацу дитячої та юнацької творчості, повідомили очевидці", — йдеться в повідомленні групи.

Правоохоронці поки не прокоментували інцидент.

"При цьому офіційних коментарів щодо цього інциденту від прес-служби поліції міста поки не надходило", – кажуть у співтоваристві.

За попередніми даними ніхто не постраждав.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/HarkovskiyPerelom

До публікації прикріпили відео, на якому видно, як поліцейські ізолюють нападника.

Відео: (facebook.com/HarkovskiyPerelom)

Нагадаємо, що у ТРЦ іноземець штрикнув ножем українця і сам здався поліції.

Раніше ми писали, що в метро Риму двоє українців побили громадянина Індії і українку.

Відео: (video.rbc.ua)