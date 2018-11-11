Чоловік з ножем кидався на перехожих: подробиці інциденту (відео)

Повідомляється, що поліція затримала чоловіка
У суботу, 10 листопада у Харкові чоловік з ножем нападав на перехожих. Інцидент стався ввечері, розповідає "Харківський перелом" у Facebook.
"Ввечері 10 листопада поліцейські затримали чоловіка, який кидався з ножем на перехожих. Інцидент стався на проспекті Тракторобудівників, навпроти Міського палацу дитячої та юнацької творчості, повідомили очевидці", — йдеться в повідомленні групи.
Правоохоронці поки не прокоментували інцидент.
"При цьому офіційних коментарів щодо цього інциденту від прес-служби поліції міста поки не надходило", – кажуть у співтоваристві.
За попередніми даними ніхто не постраждав.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/HarkovskiyPerelom
До публікації прикріпили відео, на якому видно, як поліцейські ізолюють нападника.
Відео: (facebook.com/HarkovskiyPerelom)
Нагадаємо, що у ТРЦ іноземець штрикнув ножем українця і сам здався поліції.
Раніше ми писали, що в метро Риму двоє українців побили громадянина Індії і українку.
Відео: (video.rbc.ua)