У Києві чоловік побив жінку посеред вулиці: реакція перехожих шокувала

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Очевидці поділилися в мережі роликом, в якому чоловік знущався над жінкою

11 листопада прямо на вулиці Вадима Гетьмана в Києві чоловік жорстоко бив жінку. На відео, яке зняв очевидець з вікна, видно, як пішоходи проходили повз, не звертаючи ніякої уваги на те, що відбувається. Про це повідомляється на сторінці у Facebook dtp.kiev.ua.

Коли нападник утік, покинувши свою жертву лежати на тротуарі, до жінки ніхто з перехожих не підійшов і навіть не допоміг піднятися.

Незабаром потерпіла самостійно піднялася і попрямувала в ту ж сторону, куди втік чоловік.

Вранці в неділю на вулиці Вадима Гетьмана навпроти ТРЦ мармелад чоловік б'є на тротуарі жінку. Повз лежить, як ні в чому не бувало, проходять пішоходи мужики, навіть коли нападника вже поруч немає. Незабаром жінка піднімається і самостійно йде з місця бійки. на жаль, подібного роду насильства, є абсолютно нормальним для більшості громадян нашої країни. Оформлювати побої немає сенсу так як жертва в 100 % випадків відмовляється від показань і забирає заяву.Я правоохоронці це просто зайва трата часу. Затримувати нападника також немає сенсу так як жертва сама починає його виправдовувати і звинувачувати органи влади. милі дівчата, якщо ви систематично стаєте жертвою сімейного насильства, пишіть, спробуємо допомогти. Опубліковано dtp.kiev.ua Неділя, 11 листопад 2018 р.

Відео: інцидент на вулиці Вадима Гетьмана (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на це відео і розділилися на два табори.

Одні вважають, що такі ситуації ніяк не можна ігнорувати, а другі - в сімейні розбірки краще не втручатися, оскільки часто жертви стають на бік нападників.

Як написала користувач соцмережі Олена Федорова: "Це жахлива проблема нашого суспільства, з якою треба боротися довго і наполегливо. Не можна проходити повз таких випадків. Треба викликати поліцію, не бути байдужим. Проблема в тому, що у багатьох дівчат і жінок з дитинства закладено стереотип, що побої це не страшно (можливо так жили її батьки). Багато потрапляють під моральний пресинг чоловіка".

"У мене товариш так заступився за дружину, яку бив чоловік в під'їзді. В результаті зараз завели на нього справу. Дружина, головний свідок, прямо захлинаючись кричить, як її чоловіка по-звірячому побили", - поділився історією Ярослав Корж.

"Ну це як водиться вже, потерпіла піднімається і своїми ногами йде... Напевно за своїм мучителем, і писати заяву на нього НЕ збирається. Усвідомте це, дорогі обурені, що жінка з ногами, руками і головою, якщо захоче, сама піде або вижене агресора, ми не в ісламі. А якщо вона це терпить, і після побоїв не пише заяву, значить, її все ВЛАШТОВУЄ", - зазначила Наталія Гусельникова.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше ми писали про те, як у Харкові чоловік кидався з ножем на перехожих.

Також в мережі розгорівся скандал через білоруського фотографа Миколи Куприча, якого побив водій автобуса.

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