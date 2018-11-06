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Провів розрахунок кулаками: на Київщині замовник побив кур'єра, забрав піцу та пішов святкувати

STYLERЖиття    06.11.2018 - 15:40
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Сума замовлення трохи перевищувала 500 гривень

В місті Біла Церква Київської області постраждав кур'єр з доставки піци. На хлопця накинувся замовник та побив його, забравши їжу. Про це повідомляє Поліція Київської області у Facebook.

У повідомленні зазначено: "У місті Біла Церква компанія святкувала новосілля. Сім'я з двома дітьми зняла нову квартиру. Вирішили замовити піцу. Коли кур'єр подзвонив, до нього вийшла жінка з дитиною на руках і повідомила, що пакет вона забирає, а її чоловік зараз вийде і розрахується. Працівник піцерії пакети господині не віддав. Сума замовлення трохи перевищувала 500 гривень. Розрахунок 23-річний годувальник і глава сімейства провів кулаками".

Коли потерпілий прийшов до тями, відразу ж попрямував в поліцію. Вони швидко вирахували та затримали кривдника чоловіка. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. На даний момент відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу.

Провів розрахунок кулаками: на Київщині замовник побив кур'єра, забрав піцу та пішов святкуватиСкріншот поста: (facebook.com/pol.kyivregion)

До речі, нещодавно на Закарпатті підлітки познущалися над однокласницею, підкинувши їй в чашку з капучіно таблетку Віагри.

Нагадаємо, що в Україні ввели штрафи за знущання в школі. За законопроект, який визначає поняття буллінга і передбачає адміністративну відповідальність за нього, нещодавно проголосували народні обранці.

Styler вирішив розібратися, яке покарання можуть понести школярі-задираки, які дозволять собі здійснювати психологічний тиск, жорстоке поводження, фізичне насильство або агресію по відношенню до однолітків.

Відео: РБК-Україна

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