Провів розрахунок кулаками: на Київщині замовник побив кур'єра, забрав піцу та пішов святкувати

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Сума замовлення трохи перевищувала 500 гривень

В місті Біла Церква Київської області постраждав кур'єр з доставки піци. На хлопця накинувся замовник та побив його, забравши їжу. Про це повідомляє Поліція Київської області у Facebook.

У повідомленні зазначено: "У місті Біла Церква компанія святкувала новосілля. Сім'я з двома дітьми зняла нову квартиру. Вирішили замовити піцу. Коли кур'єр подзвонив, до нього вийшла жінка з дитиною на руках і повідомила, що пакет вона забирає, а її чоловік зараз вийде і розрахується. Працівник піцерії пакети господині не віддав. Сума замовлення трохи перевищувала 500 гривень. Розрахунок 23-річний годувальник і глава сімейства провів кулаками".

Коли потерпілий прийшов до тями, відразу ж попрямував в поліцію. Вони швидко вирахували та затримали кривдника чоловіка. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. На даний момент відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу.

Скріншот поста: (facebook.com/pol.kyivregion)

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Відео: РБК-Україна