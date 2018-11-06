Провел расчет кулаками: на Киевщине заказчик избил курьера, забрал пиццу и ушел праздновать

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Сумма заказа немного превышала 500 гривен

В городе Белая Церковь Киевской области пострадал курьер по доставке пиццы. На парня набросился заказчик и избил его, забрав еду. Об этом сообщает Полиция Киевской области в Facebook.

В сообщении указано: "В городе Белая Церковь компания отмечала новоселье. Семья с двумя детьми сняла новую квартиру. Решили заказать пиццу. Когда курьер позвонил, к нему вышла женщина с ребенком на руках и сообщила, что пакет она забирает, а ее муж сейчас выйдет и рассчитается. Работник пиццерии пакеты хозяйке не отдал. Сумма заказа немного превышала 500 гривен. Расчет 23-летний добытчик и глава семейства провел кулаками".

Когда потерпевший пришел в себя, сразу же направился в полицию. Они быстро вычислили обидчика и задержали мужчину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. На данный момент открыто уголовное производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса.

Скриншот поста: (facebook.com/pol.kyivregion)

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Видео: РБК-Украина