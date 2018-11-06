ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Провел расчет кулаками: на Киевщине заказчик избил курьера, забрал пиццу и ушел праздновать

STYLERЖизнь    06.11.2018 - 15:40
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Сумма заказа немного превышала 500 гривен

В городе Белая Церковь Киевской области пострадал курьер по доставке пиццы. На парня набросился заказчик и избил его, забрав еду. Об этом сообщает Полиция Киевской области в Facebook.

В сообщении указано: "В городе Белая Церковь компания отмечала новоселье. Семья с двумя детьми сняла новую квартиру. Решили заказать пиццу. Когда курьер позвонил, к нему вышла женщина с ребенком на руках и сообщила, что пакет она забирает, а ее муж сейчас выйдет и рассчитается. Работник пиццерии пакеты хозяйке не отдал. Сумма заказа немного превышала 500 гривен. Расчет 23-летний добытчик и глава семейства провел кулаками".

Когда потерпевший пришел в себя, сразу же направился в полицию. Они быстро вычислили обидчика и задержали мужчину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. На данный момент открыто уголовное производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса.

Провел расчет кулаками: на Киевщине заказчик избил курьера, забрал пиццу и ушел праздноватьСкриншот поста: (facebook.com/pol.kyivregion)

Кстати, недавно на Закарпатье подростки поиздевались над одноклассницей, подбросив ей в чашку с капучино таблетку Виагры.

Напомним, что в Украине ввели штрафы за издевательства в школе. За законопроект, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него, недавно проголосовали народные избранники.

Styler решил разобраться, какое наказание могут понести школьники-задиры, которые позволят себе осуществлять психологическое давление, жестокое обращение, физическое насилие или агрессию по отношению к сверстникам.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины избиение
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь