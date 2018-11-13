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"Жорстко": у Києві дівчина сокирою трощила елітний спорткар (відео)

STYLERПодії    13.11.2018 - 14:00
"Жорстко": у Києві дівчина сокирою трощила елітний спорткар (відео)
Колаж РБК-Україна

Очевидці події зняли весь інцидент на відео

У Києві перехожі стали очевидцями дивної поведінки жінки, яка по-звірячому знущалася над автомобілем. Відповідне відео було опубліковано на сторінці Facebook користувача Олександра Барабошко.

Інцидент стався у вівторок, 13 листопада по вулиці Шота Руставелі, біля Центральної Синагоги. Невідома жінка в рожевому пальто і сріблястих чоботях підійшла до білого автомобіля марки Porsche.

Спочатку вона написала на водійських дверях слово "Сволота", імовірно зеленою фарбою, а потім дістала предмет, схожий на будівельнe сокиру і почала з усієї сили бити по капоту автомобіля.

Потім вона дістала балончик з фарбою, написала щось на капоті і продовжила бити інструментом по машині, перемістившись вже до лобового скла. Через деякий час жінка сіла в припаркований поряд автомобіль і поїхала в невідомому напрямку. Поліція на місці події помічена не була.

Користувачі в коментарях припустили, що власник автомобіля чимось сильно образив володарку рожевого пальто і вона таким чином вирішила йому помститися.

&quot;Жорстко&quot;: у Києві дівчина сокирою трощила елітний спорткар (відео)&quot;Жорстко&quot;: у Києві дівчина сокирою трощила елітний спорткар (відео)&quot;Жорстко&quot;: у Києві дівчина сокирою трощила елітний спорткар (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com/ikrussss)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на масштабному фестивалі люди влаштували бійку з-за їжі.

А також розповідали про те, що у Києві чоловік бив жінку посеред вулиці.

11 листопада прямо на вулиці Вадима Гетьмана у Києві чоловік жорстоко бив жінку. На відео, яке зняв очевидець з вікна видно, як пішоходи проходили повз, не звертаючи ніякої уваги на те, що відбувається.

Відео: РБК-Україна

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